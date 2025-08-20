▲ Kenny Zamudio y Emilio Treviño obtuvieron la última medalla para México en la disciplina al quedarse con la plata en la prueba de sincronizados plataforma 10 metros. Foto @conadeoficial2

Los clavadistas mexicanos cerraron ayer su participación en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción, donde se proclamaron campeones al obtener 12 preseas en total (cuatro oros, seis platas y dos bronces) y confirmaron que el país es un semillero y potencia en los saltos ornamentales.

En la última jornada de actividad para la disciplina, en la que se consiguieron seis metales, David Vázquez conquistó presea dorada en la prueba de trampolín de tres metros al registrar 417.65 puntos, mientras su compatriota Jesús Agúndez se llevó la plata con 414.50. El podio lo completó el canadiense Carson Paul con 403.75.

Más tarde, en sincronizados plataforma 10 metros, Kenny Zamudio y Emilio Treviño se quedaron con la argenta, mientras los canadienses Benjamin Tessier y Matt Cullen se adueñaron del metal dorado y los cubanos Bernaldo Arias y Carlos Ramos finalizaron terceros.

“Estoy muy satisfecho con los resultados de estos Panamericanos, tiene su parte importante lograr medalla de oro en las pruebas individuales, pues te dan una plaza para Lima 2027. Lo hecho en México está bien hecho. Son nuevas generaciones, multimedallistas de olimpiada nacional que ya tienen nivel y ahora lo están demostrando. Como lo vimos en Singapur, México se posiciona como el país líder de clavados en América y de los más fuertes en el mundo. Debe llegar con una selección muy fuerte a Los Ángeles 2028”, declaró el entrenador Iván Bautista.

En la rama femenil, Suri Cueva y María Sánchez se llevaron medalla de plata en la prueba de sincronizados plataforma de 10 metros con una puntuación de 279.48. Las gemelas Mía y Lía Cueva obtuvieron argenta y bronce, respectivamente, en el trampolín de tres metros. “Estoy feliz y muy emocionada por haber ganado la medalla. Tengo al mejor entrenador, ojalá dure muchos años con él para estar en unos Juegos Olímpicos a su lado. En la competencia individual me faltó un poquito, pero debo trabajar más para seguir mejorando. Las gemelas lo hacen muy bien, estoy muy orgullosa de ellas”, comentó Suri Cueva.