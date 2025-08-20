Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que Julio César Chávez Carrasco (hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez) fue deportado por el gobierno de Estados Unidos, pues en México hay una orden de aprehensión en su contra.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer (lunes) u hoy (martes) en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México”, señaló la mandataria a pregunta expresa en la mañanera en Palacio Nacional.

Chávez Jr –también boxeador– enfrenta acusaciones en México por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, por su presunta relación con la facción del cártel de Sinaloa.

–¿Está en un penal de máxima seguridad?–, se le preguntó a la jefa del Ejecutivo.

–Ahora que nos diga el secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch), pero sí nos informaron que iba a llegar a México.

Agregó: “Había una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Eso se comunicó hace ya varias semanas, cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos)”.