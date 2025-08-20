Gustavo Castillo y Cristina Gómez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. a10

El boxeador Julio César Chávez Jr fue deportado por autoridades estadunidenses a México y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo ingresó a una prisión de máxima seguridad donde quedó a disposición de un juez federal, ya que enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas, al señalarse que está relacionado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

Hasta el cierre de esta edición, según fuentes ministeriales, estaba en proceso la audiencia inicial en la cual la FGR formalizaría las acusaciones en su contra, en el área de juzgados aledaña al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, con sede en Hermosillo.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Chávez Carrasco fue entregado por autoridades estadunidenses en la garita de Dennis, que se localiza en Nogales, Arizona, que conecta con Sonora, a las 23:52 horas de ayer.

Estancia ilegal

Lo anterior, luego de que el pasado 3 de julio Chávez Jr fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por encontrarse ilegalmen-te en Estados Unidos, ya que seguía en ese país a pesar de que su visa había vencido y haber mentido en su solicitud de residencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con el ICE detuvo a Chávez Jr para deportarlo, además de confirmar que en México existía una orden de aprehensión en su contra por nexos con el cártel de Sinaloa.

Desde marzo de 2023 se giró el mandamiento judicial con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ya que los indicios obtenidos mediante escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, prueban que Chávez Jr tiene vínculos con los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín Chapo Guzmán, líderes de la facción de Los Chapitos en el cártel de Sinaloa.

La indagatoria en la que se acusa a Chávez Carrasco comenzó por los datos que obtuvieron autoridades de Estados Unidos al realizar diversas incautaciones de armas, cartuchos y otros artefactos que fueron adquiridos en Arizona, y que pretendían enviarse a México para el cártel de Sinaloa.

En México, las investigaciones identificaron a 13 personas como integrantes de una célula dedicada al contrabando de armas y droga para miembros del cártel de Sinaloa, entre ellas Ovidio Guzmán, Néstor Ernesto Pérez Salas, El Nini, y otros operadores. Varios fueron detenidos y extraditados.