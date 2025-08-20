▲ Representación del arcángel San Miguel, pieza incluida en la muestra Carmen Patria, Carmen Parra, que se inaugurará el próximo 26 de agosto. Foto cortesía Moisés Yrizar Rojas

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 2

De niña, Carmen Parra jugaba entre retablos barrocos y pirámides prehispánicas. Su padre, arquitecto y restaurador, la dejaba perderse en espacios como el altar de la Valenciana en Guanajuato, donde pasaba horas imaginando que los ángeles dorados la contemplaban.

“En lugar de Disneylandia, mi juego consistía en recorrer los altares y dejarme envolver por cada rincón y cada figura”, relató. Esa experiencia sería el cimiento de su vida y la semilla de un lenguaje que, seis décadas después, sigue floreciendo.

Pintora, escultora y antropóloga, Parra (Ciudad de México, 1944) inaugurará este 26 de agosto la exposición Carmen Patria, Carmen Parra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que ofrece un viaje por su universo artístico, desde la plástica novohispana y la mitología precolombina hasta los signos que definen su trayectoria.

El título de la muestra nació de un vínculo íntimo con el poema Suave patria, de Ramón López Velarde, que le leían en su infancia.

“En ese texto está la patria nostálgica que todos llevamos dentro: montañas, ríos, flores, frutas. Fue escrito en un momento difícil de nuestro país y sigue siendo un referente para los artistas mexicanos. Al salir del montaje, espero que los asistentes lo vuelvan a leer y lo aprendan de memoria, porque ahí están los sentimientos de este país”, explicó en entrevista con La Jornada.

“La muestra aborda dos ejes fundamentales: el arte colonial y la naturaleza. No importa el material, sino lo que tienes en la cabeza. Durante años he plasmado fachadas barrocas, ángeles y arcángeles, así como especies en riesgo; con ello, he construido un universo en el que convergen historia, naturaleza y símbolo.”

Entre sus piezas recientes sobresalen lienzos inspirados en La apoteosis de San Miguel, de Cristóbal de Villalpando, conservada en la Catedral Metropolitana. “Los ángeles son invenciones humanas; hechos del aire del tiempo, intermediarios entre el cielo y la tierra”, añadió.

Memoria cultural

En su trabajo aparecen mariposas monarcas, símbolo de transformación; águilas reales y el cipactli, cocodrilo mítico del mundo prehispánico.

“Cuando el cocodrilo se sumerge en el agua, comienza el tiempo. Esta imagen se vincula con mi labor en la Costa Grande de Guerrero, donde participé en la restauración del Museo Arqueológico de Zihuatanejo y en talleres comunitarios.”

Entre sus series más conmovedoras está la dedicada a Nurío, en la meseta purépecha, cuya iglesia, llamada la Capilla Sixtina del arte indígena, desapareció en un incendio.