Usted está aquí:Inicio/Ciencias/Hallan una nueva y pequeña luna alrededor de Urano/
A nterior
 
Hallan una nueva y pequeña luna alrededor de Urano
Foto
▲ Imagen proporcionada por la NASA del planeta Urano, tomada por la nave espacial Voyager 2 en 1986.Foto NASA / Ap
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 6

Nueva York. El telescopio espacial James Webb de la NASA detectó una nueva y minúscula luna orbitando alrededor del planeta Urano.

El nuevo miembro de la pandilla lunar, anunciado el martes por la NASA, parece tener sólo 10 kilómetros de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio en observaciones hechas en febrero.

Total 29 cuerpos celestes

Los científicos piensan que permaneció oculta durante tanto tiempo–eludiendo incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años– debido a su tenue brillo y su pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Cerca de la mitad son pequeñas y orbitan el planeta a corta distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva a 29 el total de cuerpos celestes.

Existencia de más astros

La nueva adición podría indicar la existencia de más lunas diminutas que esperan ser descubiertas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.

“Probablemente hay muchas más de ellas y sólo necesitamos seguir buscando”, afirmó.

