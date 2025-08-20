▲ Imagen proporcionada por la NASA del planeta Urano, tomada por la nave espacial Voyager 2 en 1986. Foto NASA / Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 6

Nueva York. El telescopio espacial James Webb de la NASA detectó una nueva y minúscula luna orbitando alrededor del planeta Urano.

El nuevo miembro de la pandilla lunar, anunciado el martes por la NASA, parece tener sólo 10 kilómetros de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio en observaciones hechas en febrero.

Total 29 cuerpos celestes

Los científicos piensan que permaneció oculta durante tanto tiempo–eludiendo incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años– debido a su tenue brillo y su pequeño tamaño.