▲ Microrrobots creados por universitarios que imitan el movimiento de bacterias como la Escherichia coli o de espermatozoides humanos. Foto cortesía del Instituto de Ingeniería de la UNAM

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 6

Con apenas unos milímetros de largo y un diseño que imita el movimiento de bacterias como la Escherichia coli o de espermatozoides humanos, los nadadores magnéticos son robots diminutos que podrían revolucionar campos como la medicina de precisión, la exploración industrial o la robótica ambiental, aseguró Francisco Antonio Godínez Rojano, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desarrollador de dichos artefactos.

Estos robots pueden moverse dentro de fluidos sin necesidad de cables ni baterías, son controlados mediante campos magnéticos. “Imitamos las estrategias de locomoción de organismos que evolucionaron durante millones de años para nadar en fluidos complicadísimos”, explicó el experto.

Aplicaciones médicas

Además de sus posibles aplicaciones médicas –como liberar fármacos directamente en un tumor o destapar coágulos–, estos robots podrían inspeccionar tuberías, romper cúmulos de grano en silos o desplazarse por materiales granulares, lo que reduciría los riesgos humanos y accidentes en la industria.

“Los nadadores magnéticos son robots autómatas que se controlan vía remota”, apuntó Godínez Rojano.

La mayoría de los diseños que han hecho en la UNAM tienen una dimensión de dos centímetros de largo, con seis milímetros de diámetro y están modelados a partir de microrganismos naturales.

El modelo que toma como referencia la bacteria Escherichia coli “tiene un filamento enroscado en forma de espiral, que al rotar cumple la función de una hélice o de un sacacorchos”. Esa geometría le permite desplazarse a través de los fluidos, mientras que el microrrobot que emula al espermatozoide humano tiene una cola flexible que se mueve de manera ondulatoria, lo cual impulsa el dispositivo hacia adelante.

Para su creación en laboratorio, los expertos han empleado materiales de uso común: popotes, como los que se usan para tomar refresco o agua, resortes de pluma que tienen forma de espiral e imanes permanentes de neodimio.

Después, mediante el uso de bobinas generan un campo magnético rotatorio para hacer que giren y puedan desplazarse en diferentes medios. Godínez Rojano mencionó que aunque elaborar un robot puede costar 10 pesos, el sistema para moverlo oscila en 80 mil pesos.

Por ahora, los modelos creados en la UNAM funcionan como pruebas de concepto. Pero a pesar de estar hechos con materiales sencillos y de bajo costo, reproducen con fidelidad los principios físicos de locomoción en medios complejos, lo que permite simular condiciones reales y estudiar su posible aplicación médica o industrial.