Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 29

Viajar en mototaxi por aplicación garantiza llegar más rápido a cualquier destino, pero también implica exponerse a sufrir riesgos en medio de la carrera para esquivar el tránsito.

En el oriente de la Ciudad de México, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desde temprano personas viajan en estas unidades para llegar a sus centros de trabajo, muchas provenientes del estado de México.

Entre largas filas de autos, tráileres y transporte público, el motociclista busca abrirse paso por las brechas del asfalto descuidado con baches que aparecen de forma inesperada en el trayecto, lo que obliga a frenar de golpe para evitar un accidente.

Cada maniobra es un riesgo para el conductor y el pasajero que confía en él, desde un coche que se atraviesa hasta un peatón que cruza a su suerte por avenidas sin semáforos y sin personal de tránsito. Aferrado con ambas manos al portabultos, la única protección del pasajero resulta ser un casco prestado por el mismo conductor.