Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 29

Un elemento del sector Balbuena de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue detenido tras disparar a un motociclista, quien perdió la vida en un hospital, luego de sostener una riña la tarde del martes en un punto de revisión instalado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Por estos hechos se abrieron dos carpetas de investigación, una por el delito de homicidio doloso en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y otra por la Dirección de Asuntos Internos de la SSC.

Consta en la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025, que dos sujetos identificados como Leoncio Huerta y su hijo Cristofer Huerta, circulaban en una motocicleta sin placas, cuando una patrulla del sector Balbuena les marcó el alto.

En su primera declaración, el padre de la víctima, de 21 años, señaló al Ministerio Público que solicitaron a los elementos Julio César y Luis Arturo que se identificaran antes de querer hacerles una revisión preventiva; sin embargo, uno de los policías intentó arrebatarle una mariconera que llevaba cruzada, lo que originó la riña.

Los hechos ocurrieron en avenida Galindo y Villa, esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena.

Se lee que Cristofer sometió a golpes a uno de los elementos, a quien mantenía en el suelo, y según su padre, “al verse superado en fuerza”, el policía sacó su arma de cargo y disparó cuando el joven le dio la espalda.