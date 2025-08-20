La víctima viajaba con su padre en una unidad sin placas
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 29
Un elemento del sector Balbuena de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue detenido tras disparar a un motociclista, quien perdió la vida en un hospital, luego de sostener una riña la tarde del martes en un punto de revisión instalado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
Por estos hechos se abrieron dos carpetas de investigación, una por el delito de homicidio doloso en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y otra por la Dirección de Asuntos Internos de la SSC.
Consta en la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025, que dos sujetos identificados como Leoncio Huerta y su hijo Cristofer Huerta, circulaban en una motocicleta sin placas, cuando una patrulla del sector Balbuena les marcó el alto.
En su primera declaración, el padre de la víctima, de 21 años, señaló al Ministerio Público que solicitaron a los elementos Julio César y Luis Arturo que se identificaran antes de querer hacerles una revisión preventiva; sin embargo, uno de los policías intentó arrebatarle una mariconera que llevaba cruzada, lo que originó la riña.
Los hechos ocurrieron en avenida Galindo y Villa, esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena.
Se lee que Cristofer sometió a golpes a uno de los elementos, a quien mantenía en el suelo, y según su padre, “al verse superado en fuerza”, el policía sacó su arma de cargo y disparó cuando el joven le dio la espalda.
Sobre el hecho, por medio de una tarjeta informativa, la SSC informó que el elemento fue detenido y que, de acuerdo con los reportes y una denuncia ciudadana, los tripulantes de la moto eran sujetos a un control preventivo, pero se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados.
“Derivado de dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados”, precisó.
El joven de 21 años resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde falleció.
En videos grabados en el lugar de los hechos se observa cómo los motociclistas golpean a los oficiales, hasta que se registra el disparo; posteriormente, transeúntes se acercan a encarar al elemento, mientras se observa al padre de la víctima solicitar ayuda.
El uniformado que realizó el disparo fue detenido junto con el arma de cargo y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.
La SSC señaló que la Dirección General de Asuntos Internos integra la carpeta de investigación administrativa para colaborar en las indagatorias.