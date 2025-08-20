Capital
Dos lesionados por fuga de gas
▲ Una fuga de gas LP provocó una explosión en un departamento de la calle Amado Nervo, colonia Santa María la Ribera, en la demarcación Cuauhtémoc. El accidente dejó saldo de dos personas lesionadas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se encargaron de limpiar la carpeta asfáltica, la cual quedó cubierta de trozos de vidrio.Foto Alfredo Domínguez
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 28
