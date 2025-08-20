▲ Una fuga de gas LP provocó una explosión en un departamento de la calle Amado Nervo, colonia Santa María la Ribera, en la demarcación Cuauhtémoc. El accidente dejó saldo de dos personas lesionadas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se encargaron de limpiar la carpeta asfáltica, la cual quedó cubierta de trozos de vidrio. Foto Alfredo Domínguez