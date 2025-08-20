Kevin Ruiz

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 28

Dos sujetos que acosaban a una menor de edad asesinaron a una persona e hirieron a otra con un arma de fuego tipo fusil, por lo que fueron detenidos por la policía capitalina en calles de la alcaldía Tláhuac.

Las víctimas, dos hermanos de la menor acosada, acudieron hasta el domicilio de los agresores en calles de la colonia Campestre Potrero, donde fueron recibidos a balazos.

Consta en los reportes policiales que los elementos fueron alertados por los monitoristas del C2 Oriente de una emergencia por disparos de arma de fuego y personas lesionadas en el cruce de las calles Manila y Quito, en dicha demarcación.

Antes de la agresión, ambos hermanos ya habían reñido con los agresores de la menor; sin embargo, la noche del lunes acudieron hasta su domicilio, pero fueron recibidos con disparos desde el interior del inmueble.

Los elementos policiales se entrevistaron con dos jóvenes, quienes narraron todo lo sucedido, por lo que solicitaron la presencia de los equipos de emergencia hasta el lugar de los hechos, donde se encontraban las personas lesionadas.