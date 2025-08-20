Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 28
Dos sujetos que acosaban a una menor de edad asesinaron a una persona e hirieron a otra con un arma de fuego tipo fusil, por lo que fueron detenidos por la policía capitalina en calles de la alcaldía Tláhuac.
Las víctimas, dos hermanos de la menor acosada, acudieron hasta el domicilio de los agresores en calles de la colonia Campestre Potrero, donde fueron recibidos a balazos.
Consta en los reportes policiales que los elementos fueron alertados por los monitoristas del C2 Oriente de una emergencia por disparos de arma de fuego y personas lesionadas en el cruce de las calles Manila y Quito, en dicha demarcación.
Antes de la agresión, ambos hermanos ya habían reñido con los agresores de la menor; sin embargo, la noche del lunes acudieron hasta su domicilio, pero fueron recibidos con disparos desde el interior del inmueble.
Los elementos policiales se entrevistaron con dos jóvenes, quienes narraron todo lo sucedido, por lo que solicitaron la presencia de los equipos de emergencia hasta el lugar de los hechos, donde se encontraban las personas lesionadas.
Los agresores, al percatarse de la presencia policial, intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron interceptados, y en una revisión preventiva les aseguraron un arma de fuego tipo fusil color negro con beige, con cargador y 10 cartuchos útiles.
En tanto, familiares de las víctimas, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, los trasladaron por sus medios a un hospital cercano, donde uno de ellos, un hombre de 28 años, fue diagnosticado con lesiones de arma de fuego.
El otro, de 33 años, fue diagnosticado sin signos vitales debido a los impactos de bala, por lo cual se dio parte al agente del Ministerio Público para la realización de los servicios periciales correspondientes.
Las autoridades supieron que uno de los detenidos contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2020 por el delito de robo calificado.
La Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego y tentativa de homicidio.