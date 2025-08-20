Josefina Quintero Morales

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 28

Habitantes de 14 pueblos y 17 barrios de Xochimilco que iniciaron la defensa del museo Dolores Olmedo solicitaron a la alcaldesa de la demarcación, Circe Camacho, respaldar su solicitud de que el espacio cultural que alberga obras de Diego Rivera y Frida Kahlo siga teniendo como sede la ex hacienda de La Noria, localizada en avenida México número 5843, colonia La Noria.

Asimismo, piden que, como dejó estipulado Dolores Olmedo, sea en este recinto donde continúe la exhibición de dicho acervo cultural, se transparente la información del fideicomiso que se creó para su conservación y la apertura inmediata del museo.

La solicitud está respaldada con 301 firmas de residentes de la jurisdicción ante el temor de que las obras de Frida y Diego sean trasladadas al parque urbano Aztlán.

En la misiva, que fue entregada en la secretaría particular de la alcaldía el 15 de agosto pasado, exponen que Dolores Olmedo Patiño compró la hacienda en 1962 para vivir en ella, pero en 1994 se convirtió en un espacio cultural, donde además de las obras de los dos artistas mencionados también había exhibiciones de Pablo O’Higgins y Angélica Beloff, así como un gran conjunto de obras prehispánicas.