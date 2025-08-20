Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 28

De mayo de 2024 a marzo de 2025, la mitad de los sujetos obligados en materia de transparencia, entre ellos alcaldías, partidos políticos y el Poder Judicial, han incumplido con la publicación de datos abiertos, lo que “da cuenta de una implementación parcial de políticas de apertura en la Ciudad de México”, refiere un diagnóstico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

A diferencia de las obligaciones de transparencia, los datos abiertos son un conjunto de datos digitales en formato abierto y accesible. En el periodo mencionado, se detectó que sólo 10 dependencias de la administración pública local utilizaron el portal de datos abiertos para publicar la información, pese a ser el repositorio oficial a nivel local.

“Lo anterior evidencia una gran área de oportunidad para la Agencia Digital de Innovación Pública, que administra dicho portal, para dar seguimiento a su difusión y uso con las instituciones y actores públicos de la ciudad.”

Sólo tres de 102 sujetos obligados que participaron en el diagnóstico cuentan con un plan formal de apertura de datos –entre ellas el propio Info–, y casi la mitad no tiene previstas nuevas publicaciones de datos abiertos para el siguiente año; 77 por ciento de ellos no cuentan con personal especializado y 79 por ciento no cuentan con infraestructura tecnológica adecuada.