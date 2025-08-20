Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 27

La Ciudad de México requiere una inversión de alrededor de 380 mil millones de pesos para resolver los problemas de agua, drenaje y saneamiento para las próximas cuatro décadas, es decir, es necesario destinar más de 9 mil millones de pesos por año, porque los 13 mil 500 kilómetros de tubería de agua y los 12 mil 500 kilómetros para el drenaje cumplieron su vida útil, lo que explica los 153 socavones que aparecieron en las vías primarias y secundarias de enero a la fecha, aseguró el ex director del Sistema de Aguas (Sacmex), Ramón Aguirre Díaz.

El ahora consultor en temas de agua y saneamiento señaló que al acuífero de la capital del país, que tiene una profundidad de alrededor de mil metros, “le entran 31.6 metros cúbicos por segundo, pero le estamos sacando, entre habitantes de la zona metropolitana, agricultores y empresas que tienen pozos, alrededor de 57 metros cúbicos por segundo.

“El problema es que el tiempo que tenemos se está agotando porque al acuífero de la Ciudad de México le estamos extrayendo demasiada agua”. Ejemplificó que se extraen 25 tinacos de mil 100 litros por segundo todos los días y noches.

Alertó que se requiere atender el problema de la antigüedad de la infraestructura y los hundimientos en la ciudad, que en algunas zonas de la calzada Ignacio Zaragoza alcanzan entre 10 y 15 centímetros al año; en contraste, en Ciudad Universitaria y Los Pedregales no registra variaciones, debido a la composición del suelo.