Martes 19 de agosto de 2025, p. 31
El presidente Donald Trump tiene el apoyo para llevar a cabo una reforma migratoria que incluya una medida semejante al modelo de braceros, con el que trabajadores mexicanos y de otros países laboren por un tiempo y retornen a sus naciones de origen, consideró la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, Paz Consuelo Márquez Padilla.
En la conferencia “El poder de la presidencia de Donald Trump: los pesos y contrapesos”, describió la política exterior de EU como populista, proteccionista y nacionalista e intervencionista, al pretender resolver problemáticas en Medio Oriente o entre Rusia y Ucrania.
A lo anterior sumo su intención de implementar una política militar con Venezuela y quizá con México.
Señaló que el magnate está intentando limitar las migraciones porque están cambiando la demografía estadunidense, lo cual no quiere que ocurra.
Agregó que la concentración de la riqueza en naciones como EU se ha agudizado, por lo que según sus cifras, el 1 por ciento de su población domina de 30 a 40 por ciento de ella.
“La gente ya no está pidiendo solo democracia, sino una mejor distribución de los recursos”, enfatizó la experta universitaria.
Respecto a las políticas en contra del aborto, recordó 30 estados de ese país están en contra de dichas políticas progresistas.
Respecto a la protección de los migrantes, la investigadora indicó que también se observan las mismas divisiones estatales.