De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 31

El presidente Donald Trump tiene el apoyo para llevar a cabo una reforma migratoria que incluya una medida semejante al modelo de braceros, con el que trabajadores mexicanos y de otros países laboren por un tiempo y retornen a sus naciones de origen, consideró la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, Paz Consuelo Márquez Padilla.

En la conferencia “El poder de la presidencia de Donald Trump: los pesos y contrapesos”, describió la política exterior de EU como populista, proteccionista y nacionalista e intervencionista, al pretender resolver problemáticas en Medio Oriente o entre Rusia y Ucrania.

A lo anterior sumo su intención de implementar una política militar con Venezuela y quizá con México.