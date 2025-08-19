De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 31

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de las Mujeres abrieron la convocatoria de la cuarta edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor, que reconoce la labor de mujeres originarias en sus comunidades y pueblos respecto al bienestar de niñas indígenas, su desarrollo integral, intercultural y sostenible desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural.

Estará abierta hasta el 5 de septiembre y los resultados de las ganadoras se publicarán el 22 de dicho mes. La premiación será el 30, y se otorgarán 20 premios de 50 mil pesos cada uno.

Podrán participar mexicanas mayores de 18 años que sean originarias de comunidades y pueblos indígenas que realicen labores en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; derecho a una vida libre de violencias; participación y representación política de las mujeres indígenas en todos los ámbitos y niveles; entre otros rubros.