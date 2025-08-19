Se otorgarán 20 premios de 50 mil pesos cada uno
Martes 19 de agosto de 2025, p. 31
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de las Mujeres abrieron la convocatoria de la cuarta edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor, que reconoce la labor de mujeres originarias en sus comunidades y pueblos respecto al bienestar de niñas indígenas, su desarrollo integral, intercultural y sostenible desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural.
Estará abierta hasta el 5 de septiembre y los resultados de las ganadoras se publicarán el 22 de dicho mes. La premiación será el 30, y se otorgarán 20 premios de 50 mil pesos cada uno.
Podrán participar mexicanas mayores de 18 años que sean originarias de comunidades y pueblos indígenas que realicen labores en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; derecho a una vida libre de violencias; participación y representación política de las mujeres indígenas en todos los ámbitos y niveles; entre otros rubros.
Las aspirantes deberán de entregar una carta describiendo el vínculo con su comunidad y explicando los motivos de su participación, así como la importancia de acceder al premio.
También incluirán una reseña cronológica de las actividades que han realizado, y al menos dos testimonios de personas de la comunidad que hayan sido beneficiadas
Para elegir a las ganadoras se tomará en cuenta la trayectoria y el trabajo a favor de las mujeres o comunidades indígenas. También que las actividades tengan como eje la defensa de las mujeres y los pueblos originarios.