Abren convocatoria para reconocer labor de mujeres indígenas en sus comunidades
Abren convocatoria para reconocer labor de mujeres indígenas en sus comunidades

Se otorgarán 20 premios de 50 mil pesos cada uno

 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. 31

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de las Mujeres abrieron la convocatoria de la cuarta edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas: Martha Sánchez Néstor, que reconoce la labor de mujeres originarias en sus comunidades y pueblos respecto al bienestar de niñas indígenas, su desarrollo integral, intercultural y sostenible desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural.

Estará abierta hasta el 5 de septiembre y los resultados de las ganadoras se publicarán el 22 de dicho mes. La premiación será el 30, y se otorgarán 20 premios de 50 mil pesos cada uno.

Podrán participar mexicanas mayores de 18 años que sean originarias de comunidades y pueblos indígenas que realicen labores en favor de la igualdad entre mujeres y hombres; derecho a una vida libre de violencias; participación y representación política de las mujeres indígenas en todos los ámbitos y niveles; entre otros rubros.

Las aspirantes deberán de entregar una carta describiendo el vínculo con su comunidad y explicando los motivos de su participación, así como la importancia de acceder al premio.

También incluirán una reseña cronológica de las actividades que han realizado, y al menos dos testimonios de personas de la comunidad que hayan sido beneficiadas

Para elegir a las ganadoras se tomará en cuenta la trayectoria y el trabajo a favor de las mujeres o comunidades indígenas. También que las actividades tengan como eje la defensa de las mujeres y los pueblos originarios.

