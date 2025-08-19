Martes 19 de agosto de 2025, p. 13
El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que sólo 0.005 por ciento del ganado mexicano ha sido afectado por el gusano barrenador durante los últimos nueve meses que ha estado presente en el país; la cifra se debe, en parte, al trabajo de los profesionales veterinarios.
En el contexto del Día del Médico Veterinario Zootecnista, el 17 de agosto, Berdegué reconoció también la labor de más de 4 mil especialistas que protegen la salud animal y garantizan alimentos sanos para la población, en momentos claves, como ahora con la presencia de la plaga.
En el desayuno anual organizado por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas, subrayó que el estatus zoosanitario de México se debe a la labor de este gremio.
Además, resaltó que el trabajo entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos y los gobiernos estatales para contener al gusano barrenador en el sur-sureste del país durante nueve meses y evitar su diseminación hacia el centro y norte.