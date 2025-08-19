De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 13

El titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que sólo 0.005 por ciento del ganado mexicano ha sido afectado por el gusano barrenador durante los últimos nueve meses que ha estado presente en el país; la cifra se debe, en parte, al trabajo de los profesionales veterinarios.

En el contexto del Día del Médico Veterinario Zootecnista, el 17 de agosto, Berdegué reconoció también la labor de más de 4 mil especialistas que protegen la salud animal y garantizan alimentos sanos para la población, en momentos claves, como ahora con la presencia de la plaga.