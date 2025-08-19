Ángeles Cruz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 11

El Programa de Vivienda para el Bienestar prevé iniciar la construcción de 395 mil casas y departamentos este año y su nueva meta es erigir un millón 800 mil en el sexenio.

El Infonavit entregará 4 mil 387 viviendas en los siguientes meses; mientras, en el registro de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya se han inscrito 61 mil 60 personas sin seguridad social, de las cuales 80 por ciento son mujeres.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reconoció que hay “temas complicados” que todavía no se definen, como la edad máxima para solicitar un crédito. Explicó que en individuos de edad avanzada “podría haber dificultades con el monto. Estamos tratando de incluir a la mayoría con plena justicia”.

Señaló que en la integración de la lista se plantea que haya igualdad entre hombres y mujeres, pero si el número de solicitudes rebasa la cantidad de viviendas disponibles, habrá que tomar en cuenta otros criterios, como la antigüedad laboral.

Cercanía al trabajo

Lo más importante, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum, es que el programa incluye la construcción de viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo de los beneficiarios; además, son inmuebles dignos de 60 metros cuadrados que tendrán un costo de 600 mil pesos, agregó.

Subrayó que en el país antes se construían casas impagables. En cambio, ahora las tasas de interés serán accesibles. Subrayó que ahora la vivienda es un derecho, no un privilegio ni una mercancía.