Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 10

Sin precisar el monto final, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. De última hora, se incluyeron incrementos respecto a lo que estaba perfilado.

En el documento que se debatió en la jornada de ayer, se estableció que solicitará a la Cámara de Diputados más de 25 mil 896 millones para el aparato electoral, lo cual incluye 7 mil 737 millones que se repartirán a los partidos políticos. No obstante, al debatir el presupuesto base del órgano electoral, los consejeros avalaron modificaciones de último momento para cubrir pagos de honorarios no contemplados y analizar partidas que se dejaron en cero, lo que representará incrementos aún no cuantificados.

El órgano electoral informó que el Consejo General avaló un anteproyecto “por un monto aproximado de 15 mil 100 millones”, que no incluye las prerrogativas para los partidos políticos. Hasta anoche aún no se determinaba el incremento derivado de los cambios aprobados por una mayoría de consejeros.

Se dialogó sobre la reforma electoral

Con la definición presupuestal también se trajo a la discusión la eventual reforma electoral en la que se pondrá sobre la mesa la reducción del financiamiento a partidos y del costo de las elecciones.

Primero, el Consejo General ratificó las prerrogativas que se repartirán a los partidos políticos con base en las fórmulas establecidas por ley.

Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que “el financiamiento público de los partidos políticos no es un privilegio, sino una conquista democrática” que busca “cerrar las puertas al dinero sucio”. La consejera por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcela Guerra, mencionó que “el financiamiento público no es un lujo, es un dique para la democracia, es una inversión para la democracia” y advirtió que reducirlo sería injusta e inequitativa con graves consecuencias.