ea como cada quien quiera, pero la vigencia de la 4T en nuestro país ni es ocurrencia ni pertenece a ninguna receta de algún organismo internacional dedicado a fortalecer hegemonías explotadoras. Que quede claro: la Cuarta Transformación, como las anteriores, derivó de un esquema de gobierno insoportable para las mayorías.

Quien pretenda negar eso caerá en un error imperdonable. El gobierno, el arribo de López Obrador a la Presidencia de la República y el respaldo al proyecto que significó la elección de Claudia Sheinbaum, no dejan duda.

La gente por fin ha visto, con claridad, que el sendero abierto por los gobiernos de la 4T sí tiene que ver con las necesidades de la mayoría, y por eso responde con un gran apoyo a los proyectos que resulta a su favor. Negar la disminución de la pobreza y los esfuerzos constantes y continuos por insertar, con ejemplos tangibles, condiciones de vida tan trascedentes como la honestidad entre la sociedad, tampoco se pueden ignorar, aunque muchos resulten fallidos.

Pero la tarea está lejos de terminar. No hay varita mágica que logre cambiar, de un día para el otro, las malas costumbres y los vicios que se impusieron durante más de 30 años. La fiebre del mercado libre convirtió a la política y a todo lo que tocaba en una mercancía y muchos salieron bien protegidos de aquel largo momento en la historia del país.

El problema fue que la cobija sólo protegió a unos cuantos y los otros, las mayorías, cada vez más pobres, cada vez más necesitadas, decidieron no soportar más y rectificaron el rumbo. La necesidad, la carencia de labores como la escuela o el trabajo despeñaron a una juventud ociosa a episodios de violencia imposibles de sosegar con sólo la llegada de un nuevo régimen.

Bajo esa situación empezó el proyecto. La corrupción –mal de males, aún no resuelto del todo– brotaba por donde se quisiera caminar. Mejores salarios, asistencia social, programas de ayuda, casi todo lo posible para evitar que la gente arriesgue la vida para conseguir algo de dinero o romper el tedio.