in rigor periodístico, valiéndose solamente de los rumores y especulaciones difundidos en algunos medios mexicanos y de algunas pinceladas inmobiliarias genéricas, el diario español ABC, franquista y monarquista, publicó, cual si lo tuviera confirmado, que Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto vivirían en Madrid, en específico en la superlujosa zona llamada La Moraleja, con el joven López Gutiérrez como estudiante en una universidad española.

La presunta confirmación por parte de un medio que, a nombre de la muy activa ultraderecha, forma parte del principal escaparate periodístico hispano, generó inmediatas notas informativas, con la fuente adecuadamente citada. Semanas atrás había circulado la versión de que la escritora poblana había hecho trámites en la embajada de España en México en busca de la nacionalidad de ese reino.

Hubo, además, comentaristas, conductores de programas y prensa en México que emitieron duras opiniones por la presunta incongruencia viajera de Gutiérrez Müller, a quien han atribuido especial influencia en la decisión del presidente López Obrador de exigir, con la vista histórica puesta en los agravios y abusos sufridos por México durante la Conquista y la Colonia, “que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.

Ayer, Gutiérrez Müller publicó en las redes sociales un texto en el que aseguró que no se ha ido a vivir a Madrid ni a ningún otro lado. Expresó estar enamorada de su hijo y de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo haber visitado el reciente fin de semana en Palenque; criticó a los “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta” y atribuyó el golpeteo recibido a las ansias de venganza contra “ya saben quién”, con cuyas políticas y logros se mostró plenamente solidaria.

Por su parte, la dramaturga y comunicadora Sabina Berman publicó un texto en el que narra que coincidió en un aeropuerto con Gutiérrez Müller y su hijo y, luego de platicar con ellos, quedó claro que todo fue un invento, no se mudarán a España, seguirán viviendo en la Ciudad de México y Jesús Ernesto estudiará en una universidad de la capital del país, con el propósito de ser diplomático.