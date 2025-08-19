Los comicios de noviembre, los primeros con voto obligatorio desde 2009
Santiago. Tras concluir este lunes el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales con vista a los comicios del 16 de noviembre, ocho aspirantes disputarán la sucesión del mandatario Gabriel Boric –no puede optar a la relección inmediata sin un periodo de por medio– a contar a partir de marzo de 2026 y por los siguientes cuatro años.
Serán las primeras presidenciales con voto obligatorio desde 2009 y para ganar se requiere más de 50 por ciento de los sufragios válidos; de lo contrario habrá una segunda vuelta un mes después entre las dos primeras mayorías.
A la cabeza figura el ultraderechista José Antonio Kast (59 años), del Partido Republicano, que obtiene entre 25 y 30 puntos en las encuestas, y que está en su tercer intento por llegar al palacio de La Moneda.
Implacable con Boric –quien lo venció hace cuatro años en segunda vuelta luego de que Kast ganó inicialmente–, centra su discurso en la inseguridad, la delincuencia y la migración indocumentada y descontrolada.
“Vivimos una urgencia en seguridad que encierra a las familias en sus casas, mantiene libres a los criminales en las calles y permite que extranjeros ilegales violen impunemente nuestras fronteras y leyes”, afirma.
No oculta su pinochetismo ni su catolicismo ortodoxo –se opone por ejemplo a la planificación familiar–, tiene cercanía con la ultraderecha internacional, que incluye al argentino Javier Milei, el español Santiago Abascal, el salvadoreño Nayib Bukele –admira su modelo carcelario– y el estadunidense Donald Trump.
Promete bajar impuestos y achicar el Estado, del cual dice que es “un obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en un gasto público desbordado”.
Quien asoma como la principal contendora de Kast es la militante comunista Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Boric y candidata única de la izquierda y la centro izquierda aglutinada en Unidad por Chile.
Ella ganó las primarias abiertas de su sector en junio y afirma que “el sueño que queremos es un país que crezca más, genere más empleo, tenga salarios atractivos y mejores condiciones de vida para todas las familias”.
Jara, que marca entre 25 y 30 puntos en las encuestas semanales y mensuales que se publican, tiene inauditamente el apoyo de la Democracia Cristiana.
Por la “derecha tradicional”, aglutinada en Chile Vamos, competirá la ex alcaldesa, ex ministra y ex parlamentaria Evelyn Matthei, cuya prolongada candidatura ha venido a menos en meses recientes, pasando desde liderar a figurar tercera e incluso cuarta, estancada en 14 puntos.
Con un discurso errático –llegó a decir que los crímenes de Pinochet en sus primeros años eran inevitables, de lo cual después se disculpó– y un carácter irritable, su electorado ha sido absorbido por Kast.
También competirá el diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), un neoliberal ultraderechista que aparece quinto con entre 4 y 5 por ciento de apoyo.
Un quinto aspirante es Franco Parisi, economista populista y líder del Partido de la Gente (PDG), cuya candidatura ha crecido superando a Matthei.
“Vamos a gobernar con mano dura contra los criminales y dándole la mano a la clase media, que la ha pasado pésimo (…) Con Parisi presidente y el Parlamento con el PDG, los criminales tienen dos opciones: bala o cárcel”, sentencia.
Los otros candidatos son el exdiputado Marco Enríquez-Ominami (izquierda), el periodista y ex dirigente de futbol Harold Mayne-Nicholls (liberal) y el profesor Eduardo Artés (extrema izquierda).
También habrá comicios parlamentarias para elegir 155 diputados y a 23 de 50 senadores.
Las encuestas apuntan a una segunda vuelta entre Kast y Jara.