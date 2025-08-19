▲ Las encuestas marcan un empate en la intención de voto entre los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, ex secretaria del Trabajo del presidente Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast. Foto Afp

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 23

Santiago. Tras concluir este lunes el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales con vista a los comicios del 16 de noviembre, ocho aspirantes disputarán la sucesión del mandatario Gabriel Boric –no puede optar a la relección inmediata sin un periodo de por medio– a contar a partir de marzo de 2026 y por los siguientes cuatro años.

Serán las primeras presidenciales con voto obligatorio desde 2009 y para ganar se requiere más de 50 por ciento de los sufragios válidos; de lo contrario habrá una segunda vuelta un mes después entre las dos primeras mayorías.

A la cabeza figura el ultraderechista José Antonio Kast (59 años), del Partido Republicano, que obtiene entre 25 y 30 puntos en las encuestas, y que está en su tercer intento por llegar al palacio de La Moneda.

Implacable con Boric –quien lo venció hace cuatro años en segunda vuelta luego de que Kast ganó inicialmente–, centra su discurso en la inseguridad, la delincuencia y la migración indocumentada y descontrolada.

“Vivimos una urgencia en seguridad que encierra a las familias en sus casas, mantiene libres a los criminales en las calles y permite que extranjeros ilegales violen impunemente nuestras fronteras y leyes”, afirma.

No oculta su pinochetismo ni su catolicismo ortodoxo –se opone por ejemplo a la planificación familiar–, tiene cercanía con la ultraderecha internacional, que incluye al argentino Javier Milei, el español Santiago Abascal, el salvadoreño Nayib Bukele –admira su modelo carcelario– y el estadunidense Donald Trump.

Promete bajar impuestos y achicar el Estado, del cual dice que es “un obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en un gasto público desbordado”.

Quien asoma como la principal contendora de Kast es la militante comunista Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Boric y candidata única de la izquierda y la centro izquierda aglutinada en Unidad por Chile.