Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 23

Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario y lanzó una supuesta operación antidrogas con militares en el Caribe, al tiempo que Cuba condenó el operativo castrense ordenado por la Casa Blanca en aguas de la región.

Horas antes de las declaraciones de Maduro, trascendió que tres destructores estadunidenses con misiles guiados Aegis llegarán frente a las costas de Venezuela en las próximas 36 horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, indicaron dos fuentes informadas sobre el asunto, citadas por Reuters.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, grupos preparados, activados y armados”, resaltó Maduro en un acto transmitido por la televisión, al ordenar “tareas” para contrarrestar “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Washington contra Caracas.

Sin referirse al envío de buques estadunidenses frente a costas venezolanas, Maduro aseveró que la república bolivariana “defenderá nuestros mares, cielos y tierras”. Hizo alusión a lo que llamó “la insólita y extraña amenaza de un imperio en decadencia”.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseveró la semana pasada que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) estadunidense”, enfatizó.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ayer en su cuenta de X: “Denunciamos la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a la corrupta agenda del secretario de Estado”, Marco Rubio.