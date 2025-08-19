Martes 19 de agosto de 2025, p. 22
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que firmaría un decreto para poner fin al uso de las papeletas por correo y las máquinas de votación antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026, una medida que probablemente favorecerá de manera desproporcionada al Partido Republicano.
Sin embargo, las elecciones federales se administran a nivel estatal y no está claro si el presidente tiene la facultad constitucional para promulgar la medida. Es probable que algunos estados presenten impugnaciones legales.
Dado que los votantes demócratas suelen utilizar más las papeletas por correo que los republicanos, la promesa de Trump es su último esfuerzo por remodelar el campo de batalla de las elecciones de mitad de mandato en beneficio de su partido.
También ha instado a los republicanos de estados como Texas e Indiana a rediseñar los distritos electorales para aumentar las posibilidades de que salga elegido un candidato de su fuerza política.
Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 serán el primer referéndum nacional sobre las políticas internas y externas de Trump desde que volvió al poder en enero. Los demócratas tratarán de romper el control republicano tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para bloquear la agenda interna del mandatario.
“Voy a liderar un movimiento para deshacernos de las papeletas por correo, y también, ya que estamos en eso, de las máquinas de votación altamente ‘inexactas’, muy caras y seriamente controversiales”, escribió en una publicación en las redes sociales.
Más tarde, en la Casa Blanca, Trump dijo que el Partido Republicano debe apoyar el nuevo decreto si quiere conservar el poder, y señaló que la orden está en proceso de redacción.
El mandatario, que ha promovido la falsa narrativa de que él, y no el demócrata Joe Biden, ganó las elecciones de 2020, lleva mucho tiempo poniendo en duda la seguridad de las papeletas por correo, aunque las pruebas de fraude electoral son muy escasas.
Durante años, también ha pedido el fin de las máquinas de votación electrónica, impulsando en su lugar el uso de papeletas impresas y recuentos manuales, un proceso que, según los funcionarios electorales, es lento, costoso y mucho menos preciso que el mecánico.
En este contexto, los demócratas de Texas pusieron fin a una ausencia de dos semanas que detuvo los esfuerzos republicanos para redibujar los distritos legislativos como parte de una disputa partidista nacional sobre el deseo de Trump de remodelar los mapas de la Cámara de Representantes federal a su favor.
El regreso de los demócratas al Capitolio de Texas permitirá que la legislatura controlada por los republicanos reanude funciones, mientras los demócratas de California avanzan por separado en un esfuerzo de represalia para redibujar sus límites distritales.
Revocación de visas a estudiantes
En otro asunto, la administración Trump informó que ha revocado 6 mil visas de estudiantes desde que el secretario de Estado, Marco Rubio, asumió el cargo hace siete meses.
El funcionario, para complacer a las bases de derecha de Trump, se ha movilizado con orgullo contra los estudiantes utilizando una ley opaca que le permite rescindir visas a personas que considera que van en contra de los intereses de la política exterior estadunidense.
El gobierno de Trump también ha buscado la deportación masiva de personas que permanecen en Estados Unidos sin papeles.