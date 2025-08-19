▲ El demócrata Gene Wu ingresa al Capitolio de Texas, tras dos semanas de ausencia para evitar que los republicanos cambien el mapa electoral. Foto AP

Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que firmaría un decreto para poner fin al uso de las papeletas por correo y las máquinas de votación antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026, una medida que probablemente favorecerá de manera desproporcionada al Partido Republicano.

Sin embargo, las elecciones federales se administran a nivel estatal y no está claro si el presidente tiene la facultad constitucional para promulgar la medida. Es probable que algunos estados presenten impugnaciones legales.

Dado que los votantes demócratas suelen utilizar más las papeletas por correo que los republicanos, la promesa de Trump es su último esfuerzo por remodelar el campo de batalla de las elecciones de mitad de mandato en beneficio de su partido.

También ha instado a los republicanos de estados como Texas e Indiana a rediseñar los distritos electorales para aumentar las posibilidades de que salga elegido un candidato de su fuerza política.

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 serán el primer referéndum nacional sobre las políticas internas y externas de Trump desde que volvió al poder en enero. Los demócratas tratarán de romper el control republicano tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para bloquear la agenda interna del mandatario.

“Voy a liderar un movimiento para deshacernos de las papeletas por correo, y también, ya que estamos en eso, de las máquinas de votación altamente ‘inexactas’, muy caras y seriamente controversiales”, escribió en una publicación en las redes sociales.

Más tarde, en la Casa Blanca, Trump dijo que el Partido Republicano debe apoyar el nuevo decreto si quiere conservar el poder, y señaló que la orden está en proceso de redacción.