El premier no podrá evitarlo pese a su agresión a fiscalías: contralor general
Martes 19 de agosto de 2025, p. 21
El contralor general del Estado israelí, Matanyahu Englman, advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que está “obligado” a colaborar con la investigación sobre los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, y subrayó que el gobernante no podrá evitarlo a pesar de los “ataques” contra las instituciones fiscales, informó Europa Press.
“Todos están obligados a cooperar con la investigación”, recordó Englman, quien tiene previsto no sólo hacer comparecer a Netanyahu, sino también al ex ministro de Defensa Yoav Gallant y a los antiguos jefes del estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi y Aviv Kohavi.
Advirtió que los “ataques” de quienes intentan evitar comparecer ante las autoridades fiscales no surtirán efecto y “no nos impedirán realizar el trabajo con la mayor profesionalidad”, indicó en un comunicado, que retomó The Times of Israel.
Así, el auditor estatal reclamó “plena disponibilidad”, y “compromiso” con las conclusiones que puedan extraerse de estos trabajos; asimismo, añadió que “nuestra única obligación es con los ciudadanos de Israel, quienes merecen respuestas”.