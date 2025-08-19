De La Redacción

El contralor general del Estado israelí, Matanyahu Englman, advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que está “obligado” a colaborar con la investigación sobre los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, y subrayó que el gobernante no podrá evitarlo a pesar de los “ataques” contra las instituciones fiscales, informó Europa Press.

“Todos están obligados a cooperar con la investigación”, recordó Englman, quien tiene previsto no sólo hacer comparecer a Netanyahu, sino también al ex ministro de Defensa Yoav Gallant y a los antiguos jefes del estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi y Aviv Kohavi.