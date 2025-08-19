Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 21

“En esta época del año, los niños de Gaza deberían estar preparándose para la escuela: eligiendo mochilas, afilando lápices y soñando con el año que viene. En cambio acarrean agua, hacen cola para conseguir comida y buscan protección en aulas convertidas en refugios abarrotados. Los menores de la franja han perdido tres años de escolarización y corren el riesgo de convertirse en una generación perdida. Necesitamos un alto el fuego ya.”

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente

“Sobre Gaza: desde hace tiempo, todos estamos horrorizados por lo que ocurre en la franja, pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y los planes para una toma militar de la ciudad de Gaza han llevado el conflicto a un terreno desconocido. Instamos a más personas de bien en Israel a exigir el acceso sin restricciones de profesionales para brindar la atención crítica necesaria en el enclave y Cisjordania, que ellos mejor saben distribuir... y a permitir el paso del número correcto de camiones ¿Están realmente dispuestos a permitir que Benjamin Netanyahu le haga a Israel lo que sus enemigos no lograron en los pasados 77 años? ¿Y a eliminarlo de una comunidad de naciones construida incluso sobre una decencia imperfecta?”