▲ Organizaciones internacionales han denunciado que la crisis alimentaria causa estragos entre la población de Gaza. En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, niños reciben comida. Foto Afp

Afp, Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 21

El Cairo., Hamas aceptó ayer la propuesta de alto el fuego de mediadores egipcios y cataríes que incluye una tregua de 60 días, la liberación de la mitad de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, sin pedir enmiendas a cambio.

Un funcionario israelí confirmó a The Times of Israel que el gobierno recibió la propuesta más reciente de Hamas, mientras el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aparentemente desestimó la respuesta del movimiento de resistencia islámica y señaló que Tel Aviv seguía adelante con su plan de tomar el control de la ciudad más grande del enclave palestino y trasladar su población al sur de la franja.

Hamas “ha entregado su respuesta a los mediadores, confirmando que tanto el grupo de resistencia como sus facciones están de acuerdo con el nuevo alto el fuego”, declaró un responsable del movimiento islamita a la agencia Ap.

Según la persona con conocimiento del tema, los mediadores deben anunciar pronto “que se ha llegado a un acuerdo y que fijen una fecha para la reanudación de las conversaciones”, además de ofrecer garantías para ejecutar lo pactado y continuar las conversaciones con miras a una solución permanente.

Una fuente de la Yihad Islámica, otro grupo armado que combate junto con Hamas en Gaza, precisó que el plan contiene un convenio en el que “10 rehenes israelíes serán liberados con vida junto con un determinado número de cadáveres”.

Agregó que “todas las facciones apoyan lo que presentaron” los mediadores egipcios y cataríes.

Según datos oficiales israelíes, todavía hay 50 rehenes que llevan casi dos años retenidos en la franja de Gaza, 20 de los cuales siguen con vida.

Un funcionario israelí confirmó a The Times of Israel que el gobierno indicó que Netanyahu, aunque dio su visto bueno supuestamente, de-sestimó la respuesta del movimiento de resistencia islámica y señaló que Tel Aviv seguía adelante con su plan de tomar el control de la ciudad de Gaza.

Un diplomático árabe, que reveló detalles sobre el plan que Hamas aceptó, expuso a The Times of Israel que Khalil al Hayya, negociador jefe de Hamas, presentó antenoche al primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, un proyecto actualizado de alto el fuego y la liberación de cautivos en el que se retractó de la mayoría de las demandas planteadas por el grupo islamita y que colapsaron las conversaciones en Doha el mes pasado.