La cantidad será financiada por Europa, afirman
Martes 19 de agosto de 2025, p. 20
Washington . Ucrania prometerá comprar armas a Estados Unidos por un valor de 100 mil millones de dólares, que serán financiadas por Europa, como parte de un acuerdo para obtener garantías de seguridad de Washington en caso de un eventual acuerdo de paz con Rusia, informó ayer Financial Times.
El diario británico, que citó un documento que aseguró haber visto, agregó que Ucrania y Estados Unidos también llegarían a un acuerdo para la producción conjunta de drones, por valor de 50 mil millones de dólares.
Los 32 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se comprometieron el pasado 24 de junio, durante una visita del presidente estadunidense Donald Trump a Europa, a destinar 5 por ciento de su producto interno bruto a su presupuesto de defensa.
En esa ocasión el secretario general de la alianza, Mark Rutte, elogió al mandatario estadunidense por lograr que Europa “pague de gran manera” el gasto en defensa.
Esa nueva meta representa un incremento sustancial respecto al objetivo actual de 2 por ciento, que sigue sin ser alcanzado por casi un tercio de los 32 aliados.
Tras la reunión de ayer en la Casa Blanca, Rutte declaró que no se discutió la redefinición de las fronteras de Ucrania, porque eso será abordado en la posible reunión que sostendrán Putin, Zelensky y Trump.
Rutte aseguró que no está en discusión la membresía de Ucrania en la alianza, y agregó que no se contempla el despliegue de tropas para apoyar a Kiev en el frente.