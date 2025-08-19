Reuters

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 20

Washington . Ucrania prometerá comprar armas a Estados Unidos por un valor de 100 mil millones de dólares, que serán financiadas por Europa, como parte de un acuerdo para obtener garantías de seguridad de Washington en caso de un eventual acuerdo de paz con Rusia, informó ayer Financial Times.

El diario británico, que citó un documento que aseguró haber visto, agregó que Ucrania y Estados Unidos también llegarían a un acuerdo para la producción conjunta de drones, por valor de 50 mil millones de dólares.

Los 32 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se comprometieron el pasado 24 de junio, durante una visita del presidente estadunidense Donald Trump a Europa, a destinar 5 por ciento de su producto interno bruto a su presupuesto de defensa.