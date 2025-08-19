Ofrece garantías para evitar otra invasión
Washington. El presidente estadunidense Donald Trump informó ayer que ya “empezó” los preparativos para una reunión entre sus pares ruso, Vladimir Putin, y ucranio, Volodymir Zelensky, con el fin de conversar sobre una vía para terminar la invasión de Rusia a Ucrania, al tiempo que señaló que Estados Unidos respaldaría garantías de seguridad europeas destinadas a evitar que Moscú vuelva a invadir a su vecino una vez que el conflicto actual concluya.
Los detalles de las garantías de seguridad y los intentos del mandatario estadunidense para organizar conversaciones de paz aún estaban en evolución mientras concluía una reunión entre Trump, Zelensky y dirigentes europeos en la Casa Blanca.
Al salir de sus conversaciones, los líderes expresaron un optimismo cauteloso de que Trump pudiera estar dando impulso a sus intentos por cumplir su promesa de campaña de poner fin a la prolongada guerra.
El presidente de Estados Unidos sostuvo una reunión con Zelensky mucho más relajada que otra que mantuvieron en febrero pasado, cuando el jefe de la Casa Blanca y el vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al mandatario ucranio por no mostrarse “agradecido” por el apoyo de Washington.
Tras una breve comparecencia con la prensa, que se efectuó después del encuentro entre el jefe de la Casa Blanca y Zelensky, Trump comenzó conversaciones con el gobernante ucranio y siete líderes europeos: el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la premier de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron.
En redes sociales, el magnate indicó que sus pláticas con Zelensky y sus aliados europeos resultaron “muy positivas” y enfatizó que todos se mantienen optimistas frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.
El desenlace “más importante” fue el “compromiso de Estados Unidos de trabajar con nosotros en proporcionar garantías de seguridad”, indicó el presidente francés Emmanuel Macron a los periodistas.
El jefe de la Casa Blanca indicó que seguirá adelante con los arreglos para una reunión entre Zelensky y Putin. Habló por teléfono con el presidente ruso durante 40 minutos y para ello interrumpió las conversaciones con el líder ucranio y los dirigentes europeos.
“Llamé al presidente ruso y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre los mandatarios Putin y Zelensky”, señaló Trump en redes sociales.
“Después de que se lleve a cabo esa reunión, tendremos un (encuentro) trilateral, en el que estarían los dos presidentes, y además yo. Una vez más, este fue un muy buen paso inicial para detener una guerra que se ha extendido casi cuatro años.”
Indicó que el encuentro con ambos mandatarios podría efectuarse “en dos o tres semanas”.
El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que Putin y Trump sólo discutieron la “idea” de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania en la llamada telefónica.
Zelensky se declaró dispuesto a reunirse con su par ruso, y calificó de “buenas” y “constructivas” las conversaciones con Trump, a quien insistió en la necesidad de afianzar las garantías de seguridad ofrecidas a su país.
“Confirmé, y todos los líderes europeos me apoyaron, que estamos listos para una reunión bilateral con Putin”, declaró a medios ucranios a las afueras de la Casa Blanca.
“He terminado seis guerras y pensaba que esta sería la más fácil, pero no lo es. Es duro”, dijo Trump.
Trump dijo que podría haber negociaciones antes de un alto el fuego, al asumir una de las posturas de Rusia. “En todas las guerras que he terminado no he hecho ningún alto el fuego. Me gusta el concepto, pero podemos trabajar un acuerdo mientras combaten”, indicó.
Macron se mostró poco convencido sobre la “voluntad de paz” de Putin, aunque celebró el posible encuentro entre Moscú y Kiev. Anunció que se estableció un trabajo conjunto con Washington para el contenido de las garantías de seguridad, que deberán incluir un ejército ucranio “fuerte”.
El canciller federal alemán, Friedrich Merz, llamó a retomar la vía para alcanzar un alto el fuego antes del siguiente encuentro, y aplaudió la “fructífera reunión”, que abrió camino hacia “negociaciones más complejas”. Aseveró, junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, que no tienen claro si Putin “tendrá el coraje” de asistir a una reunión bilateral.
