▲ De izquierda a derecha: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; los presidentes de Finlandia, Alexander Stubb; Ucrania, Volodymir Zelensky; Estados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron; la premier de Italia, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la toma de la fotografía oficial en la Casa Blanca. Foto Ap

Afp, Ap, Europa Press, The Independent y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 20

Washington. El presidente estadunidense Donald Trump informó ayer que ya “empezó” los preparativos para una reunión entre sus pares ruso, Vladimir Putin, y ucranio, Volodymir Zelensky, con el fin de conversar sobre una vía para terminar la invasión de Rusia a Ucrania, al tiempo que señaló que Estados Unidos respaldaría garantías de seguridad europeas destinadas a evitar que Moscú vuelva a invadir a su vecino una vez que el conflicto actual concluya.

Los detalles de las garantías de seguridad y los intentos del mandatario estadunidense para organizar conversaciones de paz aún estaban en evolución mientras concluía una reunión entre Trump, Zelensky y dirigentes europeos en la Casa Blanca.

Al salir de sus conversaciones, los líderes expresaron un optimismo cauteloso de que Trump pudiera estar dando impulso a sus intentos por cumplir su promesa de campaña de poner fin a la prolongada guerra.

El presidente de Estados Unidos sostuvo una reunión con Zelensky mucho más relajada que otra que mantuvieron en febrero pasado, cuando el jefe de la Casa Blanca y el vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al mandatario ucranio por no mostrarse “agradecido” por el apoyo de Washington.

Tras una breve comparecencia con la prensa, que se efectuó después del encuentro entre el jefe de la Casa Blanca y Zelensky, Trump comenzó conversaciones con el gobernante ucranio y siete líderes europeos: el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la premier de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron.

En redes sociales, el magnate indicó que sus pláticas con Zelensky y sus aliados europeos resultaron “muy positivas” y enfatizó que todos se mantienen optimistas frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

El desenlace “más importante” fue el “compromiso de Estados Unidos de trabajar con nosotros en proporcionar garantías de seguridad”, indicó el presidente francés Emmanuel Macron a los periodistas.

El jefe de la Casa Blanca indicó que seguirá adelante con los arreglos para una reunión entre Zelensky y Putin. Habló por teléfono con el presidente ruso durante 40 minutos y para ello interrumpió las conversaciones con el líder ucranio y los dirigentes europeos.

“Llamé al presidente ruso y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre los mandatarios Putin y Zelensky”, señaló Trump en redes sociales.