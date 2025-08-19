Martes 19 de agosto de 2025, p. 26
Dos hombres fueron asesinados y 17 personas, entre ellas dos menores, resultaron lesionadas, durante un ataque armado en una celebración religiosa en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, catalogado pueblo mágico, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Fuentes de seguridad explicaron que en los primeros minutos del lunes, sujetos comenzaron a disparar contra los asistentes a la fiesta de la Virgen de San Juan que se realizaba en la colonia Infonavit Malanquín.
En tanto, la FGE señaló que hubo lesionados que no quisieron denunciar y algunos de los heridos ya fueron dados de alta.
En Guanajuato han sido perpetradas agresiones armadas durante fiestas patronales en los municipios de Irapuato, San Felipe y Salamanca.
En Irapuato hubo 11 muertos y 20 lesionados; en San Felipe, mataron a siete personas el pasado jueves; y en Salamanca sumaron siete fallecidos y nueve heridos.
Habitantes de San Miguel de Allende difundieron una carta dirigida a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, al Congreso y a la fiscalía del estado, para pedir un alto a la violencia que viven en esa ciudad considerada patrimonio cultural de la humanidad.
Lanzan explosivos con dron en penal de Veracruz
En Veracruz, un segundo ataque con explosivos lanzados desde un dron, se produjo la noche del domingo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, al norte del estado, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad.
Uno de los artefactos, presuntamente una granada, estalló en el perímetro del penal, mientras otros dos fallaron. Hasta ahora las autoridades no han brindado información oficial de dicha agresión, de personas lesionadas o daños.
Esta es la segunda ocasión que, desde drones, arrojan explosivos en dicha cárcel; el pasado viernes fue cometido el primer ataque; sin embargo, ningún artefacto explotó y fueron desactivados y manejados por personal especializado.
Tras esta acción, Ricardo Ahued Bardahuill, secretario de Gobierno, aseguró que no doblegarán a la administración estatal; pero luego de su declaración se concretó el segundo ataque.
El penal de Tuxpan, en fechas recientes ha sido escenario de incidentes de violencia e inseguridad, presuntamente relacionadas con Grupo Sombra que opera desde el interior. El 2 de agosto, internos provocaron incendios y organizaron un motín, el saldo fue de nueve reclusos muertos y nueve heridos. En redes sociales compartieron videos de la trifulca desde el interior del reclusorio.
Arrestan a ex director de la policía en gestión duartista
Silvestre N, director de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración estatal del ahora ex priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), fue detenido en el estado de México y trasladado a un penal en Veracruz.
La captura fue el 13 de agosto, al siguiente día fue presentado ante un juez e internado en el Centro de Reinserción Social Duport Ostión en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad.
Hasta el momento, la fiscalía no ha emitido información oficial sobre su detención o los delitos de los que se le acusa.
Silvestre N era el responsable de investigar a los policías señalados por diversas irregularidades, delitos y abusos de autoridad.
En ese sentido, la policía de Duarte de Ochoa ha sido señalada en múltiples ocasiones por casos de desaparición forzada, abuso de poder y otros ilícitos.