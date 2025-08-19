De La Redacción

Martes 19 de agosto de 2025

Dos hombres fueron asesinados y 17 personas, entre ellas dos menores, resultaron lesionadas, durante un ataque armado en una celebración religiosa en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, catalogado pueblo mágico, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuentes de seguridad explicaron que en los primeros minutos del lunes, sujetos comenzaron a disparar contra los asistentes a la fiesta de la Virgen de San Juan que se realizaba en la colonia Infonavit Malanquín.

En tanto, la FGE señaló que hubo lesionados que no quisieron denunciar y algunos de los heridos ya fueron dados de alta.

En Guanajuato han sido perpetradas agresiones armadas durante fiestas patronales en los municipios de Irapuato, San Felipe y Salamanca.

En Irapuato hubo 11 muertos y 20 lesionados; en San Felipe, mataron a siete personas el pasado jueves; y en Salamanca sumaron siete fallecidos y nueve heridos.

Habitantes de San Miguel de Allende difundieron una carta dirigida a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, al Congreso y a la fiscalía del estado, para pedir un alto a la violencia que viven en esa ciudad considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Lanzan explosivos con dron en penal de Veracruz

En Veracruz, un segundo ataque con explosivos lanzados desde un dron, se produjo la noche del domingo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, al norte del estado, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad.

Uno de los artefactos, presuntamente una granada, estalló en el perímetro del penal, mientras otros dos fallaron. Hasta ahora las autoridades no han brindado información oficial de dicha agresión, de personas lesionadas o daños.

Esta es la segunda ocasión que, desde drones, arrojan explosivos en dicha cárcel; el pasado viernes fue cometido el primer ataque; sin embargo, ningún artefacto explotó y fueron desactivados y manejados por personal especializado.