Martes 19 de agosto de 2025, p. 26
Ecatepec, Méx., Las calles del pueblo de Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, lucieron ayer espectaculares pues fueron adornadas con decenas de tapetes multicolores, elaborados con aserrín pintado y múltiples figuras para realizar la tradicional procesión religiosa en honor a Santa Clara de Asís.
El recorrido devino algarabía y fiesta. Los lugareños mostraron sus mejores habilidades y creaciones en la elaboración de los singulares tapetes en los que crearon figuras geométricas, flores, imágenes religiosas, pavo reales y diversas aves, mariposas, calaveras, frutas y varios de animales.
Los preparativos empezaron el domingo en la noche cuando miles de pobladores tomaron literalmente sus calles para comenzar la fabricación de los tapetes.
Se utilizaron toneladas de aserrín pintado de colores. Las diestras manos de mujeres, hombres y niños esparcieron el material para plasmar las figuras, utilizando moldes.
En cada uno de los tapetes destacaban la imaginación y destreza . Una verdadera obra artesanal.
Aquí, ayer en la madrugada nadie durmió y el trabajo comunitario dio como resultado tapetes multicolores a lo largo de casi cuatro kilómetros de extensión en 27 calles del poblado.
Comerciantes están agradecidos por las ventas
Por la mañana, al filo de las 7 horas todo estaba listo y comenzó la procesión con la imagen de Santa Clara de Asís que recorrió cada una de las calles con tapetes. “Es una manera de agradecimiento a todo lo que la virgen de Santa Clara de Asís nos brinda.
“En esta calle todos somos comerciantes y lo hacemos con gratitud de las ventas que tenemos y sobre todo que nos cuida. Nosotros empezamos en la madrugada a elaborar los tapetes y nos tardamos como cinco horas”, comentó Ángel Osvaldo Pérez.
“Para nosotros significa una cosa bien linda hacer los tapetes y una devoción en honor a Santa Clara.
Yo fui uno de los elegidos para hacer los tapetes cuando vino el papa Francisco a las Américas”, agregó.
José Luis Navarro Jasso expresó: “para mí es un privilegio participar y darle las gracias. Aquí en esta calle Matamoros somos cinco que vamos a traer el aserrin al aserradero, lo limpiamos y lo pintamos y lo repartimos a diversas casas y año con año vamos modificando los moldes para las figuras. Llevamos ya 10 años haciendo los tapetes”, expresó
Durante casi siete horas, la imagen de la virgen recorrió las calles, cargada a hombros de los feligreses.