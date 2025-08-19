▲ Habitantes del pueblo de Santa Clara Coatitla, municipio de Ecatepec, estado de México, realizaron tapetes multicolores con aserrín pintado para engalanar las calles durante la festividad de la procesión en honor a Santa Clara de Asís. Foto Javier Salinas Césareo

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 26

Ecatepec, Méx., Las calles del pueblo de Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, lucieron ayer espectaculares pues fueron adornadas con decenas de tapetes multicolores, elaborados con aserrín pintado y múltiples figuras para realizar la tradicional procesión religiosa en honor a Santa Clara de Asís.

El recorrido devino algarabía y fiesta. Los lugareños mostraron sus mejores habilidades y creaciones en la elaboración de los singulares tapetes en los que crearon figuras geométricas, flores, imágenes religiosas, pavo reales y diversas aves, mariposas, calaveras, frutas y varios de animales.

Los preparativos empezaron el domingo en la noche cuando miles de pobladores tomaron literalmente sus calles para comenzar la fabricación de los tapetes.

Se utilizaron toneladas de aserrín pintado de colores. Las diestras manos de mujeres, hombres y niños esparcieron el material para plasmar las figuras, utilizando moldes.

En cada uno de los tapetes destacaban la imaginación y destreza . Una verdadera obra artesanal.

Aquí, ayer en la madrugada nadie durmió y el trabajo comunitario dio como resultado tapetes multicolores a lo largo de casi cuatro kilómetros de extensión en 27 calles del poblado.

Comerciantes están agradecidos por las ventas

Por la mañana, al filo de las 7 horas todo estaba listo y comenzó la procesión con la imagen de Santa Clara de Asís que recorrió cada una de las calles con tapetes. “Es una manera de agradecimiento a todo lo que la virgen de Santa Clara de Asís nos brinda.