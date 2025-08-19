De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 26

Policías municipales de Ecatepec, estado de México, e integrantes del grupo Los 300 se enfrentaron ayer en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, luego de que estos últimos intentaron impedir la detención de sujetos que violaron los sellos de un inmueble asegurado por la fiscalía mexiquense, lo que dejó una persona detenida y una fallecida.

El gobierno de Ecatepec informó que los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando elementos del Sector 12 recorrían dicho fraccionamiento y detectaron a sujetos dentro de un inmueble al que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), colocó sellos de clausura, e iban a proceder a su aprehensión.

Señaló que entonces comenzaron a llegar grupos de personas pertenecientes a la mencionada organización generadora de violencia, algunas encapuchadas, que comenzaron a golpear una patrulla en la que viajaban uniformados, y agredieron a una policía municipal.