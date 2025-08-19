Martes 19 de agosto de 2025, p. 26
Policías municipales de Ecatepec, estado de México, e integrantes del grupo Los 300 se enfrentaron ayer en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, luego de que estos últimos intentaron impedir la detención de sujetos que violaron los sellos de un inmueble asegurado por la fiscalía mexiquense, lo que dejó una persona detenida y una fallecida.
El gobierno de Ecatepec informó que los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando elementos del Sector 12 recorrían dicho fraccionamiento y detectaron a sujetos dentro de un inmueble al que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), colocó sellos de clausura, e iban a proceder a su aprehensión.
Señaló que entonces comenzaron a llegar grupos de personas pertenecientes a la mencionada organización generadora de violencia, algunas encapuchadas, que comenzaron a golpear una patrulla en la que viajaban uniformados, y agredieron a una policía municipal.
Destacó que se desplegaron en el sitio elementos del Grupo de Operaciones Especiales, así como personal de Fuerza de Tarea Ecatepec de la Secretaría de Marina, para repeler el ataque de Los 300, que intentaron rescatar a su compañero capturado. En el enfrentamiento presuntamente ambos bandos accionaron armas de fuego.
Diego N fue detenido por la violación de los sellos al ingresar a un inmueble que había sido recuperado por la FGJEM, a la cual pretendían apoderarse individuos que la rentaban, no obstante que se trataba de una construcción asegurada por despojo.
La confrontación concluyó con un hombre lesionado por arma de fuego, que más tarde falleció en un hospital. Al momento se desconoce quién le disparó.
Las autoridades municipales señalaron que colaborarán con las investigaciones que realice la FGJEM sobre los acontecimientos, para deslindar responsabilidades.