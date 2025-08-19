Silvia Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 25

Tlalnepantla, Méx., El empresario Alejandro N, conocido como lord pádel, y su socio Othón N abandonaron ayer el penal de Barrientos, pues cuentan con un amparo federal para no ser detenidos como parte de la investigación de la golpiza que habrían propinado al instructor de pádel Israel Morales Hernández, durante un torneo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el 19 de julio.

En la audiencia que comenzó ayer a las 10, la jueza de control Paulina Piña dio a conocer la existencia de una suspensión de detención dictada por el juzgado de distrito 14 con sede en Naucalpan, en beneficio de Alejandro N y Othón; dicho recurso no ampara a su esposa Karla N, ni a su hijo Germán, también involucrados en la agresión.

En apego a la orden del juzgado federal, Piña ordenó la “inmediata libertad” de los dos arrestados, y determinó un receso, en espera de que el empresario y su socio salieran de la sala del juzgado, regresaran al reclusorio y dejaran oficialmente el centro penitenciario.