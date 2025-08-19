Martes 19 de agosto de 2025, p. 25
Tlalnepantla, Méx., El empresario Alejandro N, conocido como lord pádel, y su socio Othón N abandonaron ayer el penal de Barrientos, pues cuentan con un amparo federal para no ser detenidos como parte de la investigación de la golpiza que habrían propinado al instructor de pádel Israel Morales Hernández, durante un torneo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el 19 de julio.
En la audiencia que comenzó ayer a las 10, la jueza de control Paulina Piña dio a conocer la existencia de una suspensión de detención dictada por el juzgado de distrito 14 con sede en Naucalpan, en beneficio de Alejandro N y Othón; dicho recurso no ampara a su esposa Karla N, ni a su hijo Germán, también involucrados en la agresión.
En apego a la orden del juzgado federal, Piña ordenó la “inmediata libertad” de los dos arrestados, y determinó un receso, en espera de que el empresario y su socio salieran de la sala del juzgado, regresaran al reclusorio y dejaran oficialmente el centro penitenciario.
La juzgadora planteó que por el hecho de estar en libertad, mientras el juzgado federal resuelve el amparo, ambos señalados podían estar presentes en la sesión inicial para escuchar –como público–, la lectura de la formulación de imputación del Ministerio Público contra Karla N y Germán N.
La diligencia se reanudó después de las 15 horas y al cierre de esta edición continuaba sin acceso a representantes de los medios de comunicación.
El pasado 14 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó la orden de aprehensión contra el empresario Alejandro N, Karla N, Germán N, y Othón N, quienes fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, por el delito de homicidio en grado de tentativa.