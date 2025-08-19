Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 25

Chilpancingo, Gro., Habitantes del municipio mixteco Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, aseguraron que en sus comunidades “se vive un ambiente tenso, de zozobra, y de mucho coraje”, lo anterior, luego de exigir justicia por el asesinato de 10 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) durante una presunta emboscada el fin de semana, que dejó cinco lesionados.

Vía telefónica, informaron que dos de los cinco policías ciudadanos heridos siguen en el hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal, mientras “en las comunidades aledañas, también los pobladores están muy molestos y medrosos, porque ahora se sienten desprotegidos, debido a que la Upoeg era la que realizaba recorridos de vigilancia y seguridad por sus pueblos”.

Explicaron que durante el ataque “los compas (policías ciudadanos) sólo llevaban sus escopetas reglamentarias, pero los mataron con armas de alto poder”. Denunciaron que a dos días de la agresión a la Upoeg, ni el gobierno del estado ni el federal han fijado sus posturas, y tampoco han indicado el número exacto de personas fallecidas en dicha supuesta emboscada.