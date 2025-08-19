Martes 19 de agosto de 2025, p. 25
Tapachula, Chis., Autoridades de Guatemala enviaron una brigada, la cual incluye a efectivos del Ejército de ese país, para atender a un centenar de ciudadanos chiapanecos que la semana pasada huyeron del rebrote de violencia provocado por la disputa entre bandas rivales de narcotraficantes en el municipio de Frontera Comalapa.
“Ante la inseguridad que afecta al estado de Chiapas, alrededor de 100 personas mexicanas han buscado resguardo en la aldea Guailá, municipio de La Democracia, en Huhuetenango”, informó Alfredo Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración.
Explicó que en la ayuda enviada a la zona participan el Ministerio de Defensa, la Gobernación Departamental, la Policía Nacional Civil y la municipalidad (ayuntamiento).
Detalló que las familias se encuentran alojadas en la escuela pública de la comunidad de la Guailá, así como en algunos hogares, lo que muestra los lazos familiares y de amistad de las poblaciones fronterizas entre México y Guatemala.
El funcionario agregó que en los esfuerzos para atender a esta población y brindarles ayuda humanitaria, también participan la Cruz Roja Internacional, la Procuraduría General de la Nación, del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Los chiapanecos huyeron hacia el vecino país la semana pasada luego de rebrote de violencia en Frontera Comalapa, en cuya localidad fueron asesinados dos hermanos del ex alcalde Jorge Antonio Aguilar Lucas.
Incluso pobladores han denunciado de nuevo el cobro de piso y desaparecidos, por lo que autoridades de Chiapas enviaron otra vez un despliegue interinstitucional a la zona.
Sin embargo, tanto el fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad Pública, Óscar Aparicio Avendaño, niegan la existencia de desplazamiento forzado.
“Somos un gobierno transparente, si hubiera algo nosotros mismos lo haríamos saber a la población, pero hasta hoy no tenemos desplazamiento forzado”, expresó Aparicio durante una mesa de seguridad realizada el viernes en Frontera Comalapa.