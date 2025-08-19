Foto tomada de la página de Facebook La Realidad es Noticia

▲ Alrededor de 100 mexicanos se refugiaron desde el jueves pasado en la comunidad de Guailá, municipio de La Democracia, en Huhuetenango, Guatemala, debido a la inseguridad que afecta a comunidades de Chiapas. Foto tomada de la página de Facebook La Realidad es Noticia

Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 25

Tapachula, Chis., Autoridades de Guatemala enviaron una brigada, la cual incluye a efectivos del Ejército de ese país, para atender a un centenar de ciudadanos chiapanecos que la semana pasada huyeron del rebrote de violencia provocado por la disputa entre bandas rivales de narcotraficantes en el municipio de Frontera Comalapa.

“Ante la inseguridad que afecta al estado de Chiapas, alrededor de 100 personas mexicanas han buscado resguardo en la aldea Guailá, municipio de La Democracia, en Huhuetenango”, informó Alfredo Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración.

Explicó que en la ayuda enviada a la zona participan el Ministerio de Defensa, la Gobernación Departamental, la Policía Nacional Civil y la municipalidad (ayuntamiento).

Detalló que las familias se encuentran alojadas en la escuela pública de la comunidad de la Guailá, así como en algunos hogares, lo que muestra los lazos familiares y de amistad de las poblaciones fronterizas entre México y Guatemala.

El funcionario agregó que en los esfuerzos para atender a esta población y brindarles ayuda humanitaria, también participan la Cruz Roja Internacional, la Procuraduría General de la Nación, del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.