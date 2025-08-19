Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 24

Oaxaca, Oax., Alumnos de las 11 escuelas normales del estado, afiliadas a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (Ceneo), bloquearon ayer la calzada Héroes de Chapultepec para reprochar a la administración estatal que encabeza Salomón Jara, y a su secretario de Gobierno, Jesús Romero, por plantarlos en una mesa programada para ayer.

Los jóvenes, que se cubrieron los rostros a fin de evitar represalias, denunciaron que los responsables de los bloqueos que realizaron la semana anterior fueron Romero y funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) pues en repetidas ocasiones los han citado a mesas de trabajo y no asisten, pero tampoco responden a sus exigencias.

Indicaron que sus demandas se centran en irregularidades ocurridas durante el proceso de admisión en las 11 normales, entre ellas que se extraviaron al menos 24 cuadernillos de exámenes, lo cual implica que aspirantes pudieron tener acceso a esa documentación que contenía las preguntas y las respuestas de las pruebas. Añadieron que se percataron de que aspirantes a normalistas no se incluyeron en las listas oficiales de aprobados ni de reprobados.