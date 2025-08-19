Martes 19 de agosto de 2025, p. 24
Oaxaca, Oax., Alumnos de las 11 escuelas normales del estado, afiliadas a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (Ceneo), bloquearon ayer la calzada Héroes de Chapultepec para reprochar a la administración estatal que encabeza Salomón Jara, y a su secretario de Gobierno, Jesús Romero, por plantarlos en una mesa programada para ayer.
Los jóvenes, que se cubrieron los rostros a fin de evitar represalias, denunciaron que los responsables de los bloqueos que realizaron la semana anterior fueron Romero y funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) pues en repetidas ocasiones los han citado a mesas de trabajo y no asisten, pero tampoco responden a sus exigencias.
Indicaron que sus demandas se centran en irregularidades ocurridas durante el proceso de admisión en las 11 normales, entre ellas que se extraviaron al menos 24 cuadernillos de exámenes, lo cual implica que aspirantes pudieron tener acceso a esa documentación que contenía las preguntas y las respuestas de las pruebas. Añadieron que se percataron de que aspirantes a normalistas no se incluyeron en las listas oficiales de aprobados ni de reprobados.
Señalaron que desde el comienzo de su jornada de lucha, hace una semana, solicitaron una mesa de trabajo resolutiva pero los han dejado plantados, como ayer.
Apuntaron que se acordó una mesa de diálogo ayer a las 12 horas en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, pero al arribar a ese sitio se les informó que Romero no acudió, por lo que bloquearon la entrada al recinto a partir de las 14 horas, a fin de hacer presión.
Denunciaron que durante su protesta policías estatales los hostigaron y los amedrentaron con una supuesta orden de desalojo; responsabilizaron a Salomón Jara y a Jesús Romero de una posible acción policial en su contra.