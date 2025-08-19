Ernesto Martínez Elorriaga

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 24

Morelia, Mich., Más de 3 mil cañeros que laboraron en el ingenio de Puruarán, en el municipio de Turicato, exigieron a las autoridades del gobierno federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementar el monto de sus pagos de retiro, pues a la fecha reciben entre 4 y 5 mil pesos mensuales, informó José Luis Barajas, coordinador en Michoacán de la Confederación Nacional de Pensionados y Jubilados.

“Pedimos que las pensiones se calculen y paguen en salarios mínimos y no en Umas (unidades de medida y actualización); que aumenten las pensiones en no menos de 100 por ciento, proporcionen atención médica de calidad y mejoren otros servicios sociales”, dijo en entrevista.

Barajas señaló que de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución federal, y el 170 de la Ley del IMSS, ningún trabajador debe recibir una pensión o jubilación menor a un salario mínimo, pero “actualmente, con las Umas apenas representa 60 por ciento del mínimo”.

Reclaman servicios de salud dignos

José Luis fue productor de caña en la tenencia de Puruarán, y su producto era enviado al ingenio de Pedernales, en el municipio de Tacámbaro, y desde 2017 recibe una pensión mínima, insuficiente “para mantener a una familia; aparte, aseguró, se nos otorga un servicio médico parcial y con cargo a nuestra cuenta, es por ello que exigimos un sistema de salud digno, sobre todo a personas de la tercera edad”.