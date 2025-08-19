Pretende imponerles créditos; es decir, endeudarlos para que puedan recuperar sus cultivos, reprochan
Martes 19 de agosto de 2025, p. 24
Oaxaca, Oax., Cientos de productores agrícolas de la región Costa de Oaxaca, afectados por el impacto del huracán Erick, en junio pasado, bloquearon ayer el acceso al Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, para exigir la entrega de los apoyos prometidos por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz, a quien acusaron de haberlos engañado.
Según la administración estatal, el meteoro dañó 6 mil 650 hectáreas de cultivos de papaya, plátano, limón, coco y mango, en 16 municipios. Ayer, los labriegos inconformes, durante una conferencia acusaron a las autoridades estatales de prometerles ayuda, lo que a su ver no fue más que demagogia.
Explicaron que dichos apoyos consistirían en créditos con cajas de ahorro; es decir, para recuperar sus plantíos deben endeudarse, pero con esos préstamos en realidad terminarán debiendo más de lo que ya perdieron.
Por lo anterior, acusaron a Salomón Jara de mentir, al asegurar que los recursos obtenidos por las fiestas de la Guelaguetza se repartirían en la zona devastada por el ciclón.
Refirieron que en repetidas ocasiones funcionarios estatales han acudido a dialogar con ellos; sin embargo, los burócratas no cuentan con autoridad resolutiva, solamente les dan largas y, lo más molesto para ellos ha sido que cada que llegan nuevos servidores públicos, éstos argumentan desconocer el tema, lo que retrasa la atención y solución.
Reiteraron que los enviados de la administración de Jara Cruz a la Costa, aseguran que están ahí para “ponerla de pie” tras el embate del huracán Erick; sin embargo, no han recibido ningún beneficio a la fecha, pese a que ya han sido censados tal como se comprometieron a hacerlo las gestiones federal y estatal.
Añadieron que esta es la primera vez que se manifiestan en busca del apoyo requerido por los estragos que causó el meteoro y han confiado en las autoridades que les han solicitado no realizar bloqueos, con la promesa de que habrá consideración y decisiones que les beneficien.
Sin embargo, sólo les han hecho promesas y ninguna ha sido cumplida, por lo que ayer más de 800 agricultores salieron a las calles para bloquear la carretera federal 200, frente al Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, y en Pinotepa Nacional. La protesta continuaba al cierre de esta edición.
Señalaron que cientos de campesinos de distintas localidades costeras se unieron ayer para impedir la circulación carretera, y resaltaron que para ellos es más importante siempre estar trabajando sus tierras, pero la desesperación y la falta de respaldo los orilló a efectuar este tipo de acciones.
Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum visitar la zona Costa, a fin de que atienda a los labriegos afectados, y lleve con ella a Salomón Jara para que de esta forma “dejen de estarse echando la bolita”.