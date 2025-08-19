▲ Turistas y pobladores resultaron afectados por el bloqueo que ayer realizaron productores agrícolas de la región Costa de Oaxaca, en el acceso al Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. Foto La Jornada

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 24

Oaxaca, Oax., Cientos de productores agrícolas de la región Costa de Oaxaca, afectados por el impacto del huracán Erick, en junio pasado, bloquearon ayer el acceso al Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, para exigir la entrega de los apoyos prometidos por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz, a quien acusaron de haberlos engañado.

Según la administración estatal, el meteoro dañó 6 mil 650 hectáreas de cultivos de papaya, plátano, limón, coco y mango, en 16 municipios. Ayer, los labriegos inconformes, durante una conferencia acusaron a las autoridades estatales de prometerles ayuda, lo que a su ver no fue más que demagogia.

Explicaron que dichos apoyos consistirían en créditos con cajas de ahorro; es decir, para recuperar sus plantíos deben endeudarse, pero con esos préstamos en realidad terminarán debiendo más de lo que ya perdieron.

Por lo anterior, acusaron a Salomón Jara de mentir, al asegurar que los recursos obtenidos por las fiestas de la Guelaguetza se repartirían en la zona devastada por el ciclón.

Refirieron que en repetidas ocasiones funcionarios estatales han acudido a dialogar con ellos; sin embargo, los burócratas no cuentan con autoridad resolutiva, solamente les dan largas y, lo más molesto para ellos ha sido que cada que llegan nuevos servidores públicos, éstos argumentan desconocer el tema, lo que retrasa la atención y solución.