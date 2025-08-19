Juan José Olivares

Martes 19 de agosto de 2025

Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, cumple 24 ediciones trayendo a los gustosos del cine de ese género una programación “para estremecer”, argumentan los organizadores de este encuentro que se celebrará del 19 al 31 de agosto proyectando 139 obras de 24 países en sedes como la Cineteca Nacional, la Biblioteca de México y la Vasconcelos; la Cineteca Nacional de las Artes, el Cinematógrafo del Chopo, el Museo Panteón de San Fernando, entre otros.

Durante la conferencia de presentación del ciclo se mencionó que algunos estudios señalan que el cine de horror puede funcionar como una herramienta emocional, un espacio seguro para enfrentar el miedo, entender nuestras reacciones y fortalecer nuestra resiliencia. Pero más que una purga de emociones, se trata de una exposición creativa para explorar lo desconocido en el séptimo arte.

Se presentarán múltiples actividades que incluyen proyecciones, homenajes, estrenos, reconocimientos y conversatorios, convirtiendo a Macabro en “la vitalidad de un género que capta más adeptos”, como lo destacó Edna Campos, directora del evento.

Campos refirió: “Lo veo cada vez con mayores elementos propios. Ya no es un género que esté copiando el cine de Hollywood propiamente, sino que lo que es la producción independiente sobre todo está buscando experimentar. En cuanto a que no cumplen con ciertos parámetros que probablemente se estén viendo dentro de las de la producción en general. Entonces, sigue siendo un lugar de resistencia”.

A su vez, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre, consideró que “el horror no solo nos muestra nuestros miedos, nos enseña a nombrarlos para confrontarlos y construir narrativas colectivas diversas y auténticas. Cada verano (con Macabro) tenemos la oportunidad de ver en pantalla grande una selección de títulos que nos permiten gritar, emocionarnos y hasta reírnos de nuestros peores temores”.

Hay que señalar que, del número de trabajos mencionados, 52 son largometrajes y 87 cortometrajes, que incluyen 56 películas mexicanas, 26 estrenos nacionales y 8 internacionales.

La imagen de esta edición está inspirada en hoteles icónicos del terror cinematográfico, como el Hotel Overlook de El resplandor o el sangriento Hostel de Eli Roth. En homenaje a este símbolo, se proyectará Psicosis de Alfred Hitchcock, que celebra 65 años desde su estreno.