▲ Fotograma de la serie Indomable, en la que Eric Bana interpreta a un agente encargado de resolver un asesinato en el parque nacional de Yosemite. Foto Cortesía de Netflix

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 8

Este australiano tiene acento es fuerte. Su piel está bronceada. Su apellido suena como si necesitara ser gritado fuerte en un bar. Es Eric Bana, quien en entrevisa con The Independent bromea: “Soy muy bueno no trabajando”, bromea el hombre de 56 años. “Nunca he sentido que sea un gran riesgo decir que no a nada”.

Hubo un periodo, hace casi 25 años, en el que Bana estaba posicionado para una especie de estrellato que nunca le resultó atractivo. “Tiene el rostro y la musculatura del protagonista ideal orientado a la acción”, dijo Vanity Fair en aquel entonces. “Pero él ha tomado un camino más duro”.

Después de interpretar al notorio criminal australiano Mark Read, en Chopper de 2000, y luego perderlo para revelar un rostro y un físico esculpidos a los que Hollywood difícilmente podía decir que no, Bana se volvió rebelde. Sí, interpretó un tipo romántico en Te amaré por siempre, pero por lo demás gravitó hacia antihéroes espinosos y difíciles. Se quedó arraigado en Melbourne con su pareja Rebecca y sus dos hijos, y en 2003 interpretó al más enojado e inexperto de los superhéroes de Marvel, Hulk, dirigida por Ang Lee. Luego encarnó a un agente del Mossad para Steven Spielberg en Munich (2005), antes de usar prótesis con efectos nefastos en Star Trek de J.J. Abrams.

“Me alegra mucho morir, ¿sabes? Me alegra que me maten en algo”, asegura. “Me gusta apoyar a otros actores; es más interesante. No quiero que el público me vea y piense que voy a ser el protagonista hasta que aparezcan los créditos finales”.

Eso le da un aire adicional de intriga a Indomable, nueva serie de Bana para Netflix, que es la más vista en la plataforma por estos días. Es una historia de misterio ambientada en el parque nacional de Yosemite, California, donde interpreta a un taciturno agente del parque encargado de resolver el asesinato de una joven arrojada por un acantilado. Dicho de otro modo, Kyle Turner, interpretado por Bana, es un personaje un tanto temperamental: brusco, mezquino, desconsiderado, admirado por sus colegas por su perspicacia para resolver crímenes, pero no por su don de gentes. No es un héroe, así que, naturalmente, a Bana le pareció atractivo.

Personaje poco encantador

“No es frecuente que un protagonista se salga con la suya siendo tan poco encantador”, comenta. “Tuvimos que adentrarnos en la aspereza, la oscuridad y las zonas incómodas”.

Por supuesto, hay algo de ligereza aquí y allá, sobre todo cuando Sam Neill aparece como un guardabosques veterano, único capaz de romper la dura fachada de Turner. Inexplicablemente, Neill y Bana –dos de los más exitosos exportadores de Nueva Zelanda y Australia, respectivamente– no se conocían antes de esta serie de seis capítulos.

“Realmente sentí que conocía a Sam, y Sam sentía que me conocía”, recuerda. “Pero no sólo nunca nos habíamos conocido, sino que ni siquiera habíamos estado juntos en la misma reunión; simplemente nada. Nunca habíamos estado cerca”. Conectaron con el vino. “Y ahora, con suerte, no volvernos a ver nunca más”, bromea.