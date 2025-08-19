▲ El documental de Netflix es un examen revelador de la banda de art-rock fundada en Ohio, impregnada de posturas políticas. Se estrena hoy en servicio de streaming. Foto tomadas de redes sociales

Ap

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 7

Nueva York., ¿Conoces a la banda Devo? ¿Los chicos con los divertidos sombreros de plástico rojo y monos? ¿Los músicos de la Nueva Ola detrás del video tonto de Whip It? Aquellos que tenían esa extraña vibra de los años 80. Resulta que puede que no sepas tanto de ellos como crees.

El documental de Netflix Devo es un examen revelador de un grupo de art-rock fundado en Ohio que argumenta que quizás fueron la banda más incomprendida del planeta. Éste se estrena hoy en el servicio de streaming.

El cofundador de Devo, Gerald Casale, mencionó a Ap en entrevista: “Nos trivializaron y encasillaron. Este documental nos permite hablar sobre lo que estábamos pensando y lo que nos motivó a crear lo que creamos”.

Dirigido por Chris Smith, Devo utiliza imágenes de archivo y entrevistas para trazar los inicios, el ascenso y la caída de la banda, con cameos de fanáticos como David Bowie, Iggy Pop y Neil Young.

Devo se presentó al mundo en 1977 haciendo una versión frenética de (I Can’t Get No) Satisfaction de los Rolling Stones, lo que les valió un lugar crucial en Saturday Night Live. En los escenarios, se retorcían como gusanos o se vestían como los chicos de Ghostbusters.

Crítica a la sociedad moderna

Lanzaron su debut producido por Brian Eno, Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!, en 1978 y alcanzaron el estatus de platino con Freedom of Choice de 1980, que incluía Whip It, un éxito justo cuando su sello estaba a punto de dejarlos.

Pero detrás de los extraños collarines y rodilleras había poderosas ideas artísticas y literarias sobre hacia dónde se dirigía el país. Se nombraron a sí mismos por la idea de que la sociedad moderna estaba entrando en un proceso de “de-evolución”.

Casale señala en la cinta: “Estábamos viendo un mundo que era la antítesis del futuro idealizado y prometido que se había fomentado en los años 50 y 60. Lo que vimos fue regresión”.

El núcleo de la banda se formó a partir de una tragedia: Casale y Mark Mothersbaugh se conocieron en la Universidad Estatal de Kent, donde vivieron el asesinato en 1970 de cuatro estudiantes manifestantes desarmados contra la guerra por parte de la Guardia Nacional.

Esa tragedia forjó en la pareja una protesta antiestablishment y anticapitalista, mezclando la alta historia del arte con la cultura pop. Admiraban el dadaísmo y a Andy Warhol. Las fábricas de Akron inspiraron sus monos grises y máscaras faciales de plástico transparente, retratando engranajes en una máquina como en la película de arte Metropolis.

Casale dijo a Ap: “Teníamos un enfoque meta. Era una gran idea multimedia. La música era un elemento, una capa, una dimensión, pero estaba conectada a esta gran visión del mundo”.