Martes 19 de agosto de 2025, p. 7
Nueva York., ¿Conoces a la banda Devo? ¿Los chicos con los divertidos sombreros de plástico rojo y monos? ¿Los músicos de la Nueva Ola detrás del video tonto de Whip It? Aquellos que tenían esa extraña vibra de los años 80. Resulta que puede que no sepas tanto de ellos como crees.
El documental de Netflix Devo es un examen revelador de un grupo de art-rock fundado en Ohio que argumenta que quizás fueron la banda más incomprendida del planeta. Éste se estrena hoy en el servicio de streaming.
El cofundador de Devo, Gerald Casale, mencionó a Ap en entrevista: “Nos trivializaron y encasillaron. Este documental nos permite hablar sobre lo que estábamos pensando y lo que nos motivó a crear lo que creamos”.
Dirigido por Chris Smith, Devo utiliza imágenes de archivo y entrevistas para trazar los inicios, el ascenso y la caída de la banda, con cameos de fanáticos como David Bowie, Iggy Pop y Neil Young.
Devo se presentó al mundo en 1977 haciendo una versión frenética de (I Can’t Get No) Satisfaction de los Rolling Stones, lo que les valió un lugar crucial en Saturday Night Live. En los escenarios, se retorcían como gusanos o se vestían como los chicos de Ghostbusters.
Crítica a la sociedad moderna
Lanzaron su debut producido por Brian Eno, Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!, en 1978 y alcanzaron el estatus de platino con Freedom of Choice de 1980, que incluía Whip It, un éxito justo cuando su sello estaba a punto de dejarlos.
Pero detrás de los extraños collarines y rodilleras había poderosas ideas artísticas y literarias sobre hacia dónde se dirigía el país. Se nombraron a sí mismos por la idea de que la sociedad moderna estaba entrando en un proceso de “de-evolución”.
Casale señala en la cinta: “Estábamos viendo un mundo que era la antítesis del futuro idealizado y prometido que se había fomentado en los años 50 y 60. Lo que vimos fue regresión”.
El núcleo de la banda se formó a partir de una tragedia: Casale y Mark Mothersbaugh se conocieron en la Universidad Estatal de Kent, donde vivieron el asesinato en 1970 de cuatro estudiantes manifestantes desarmados contra la guerra por parte de la Guardia Nacional.
Esa tragedia forjó en la pareja una protesta antiestablishment y anticapitalista, mezclando la alta historia del arte con la cultura pop. Admiraban el dadaísmo y a Andy Warhol. Las fábricas de Akron inspiraron sus monos grises y máscaras faciales de plástico transparente, retratando engranajes en una máquina como en la película de arte Metropolis.
Casale dijo a Ap: “Teníamos un enfoque meta. Era una gran idea multimedia. La música era un elemento, una capa, una dimensión, pero estaba conectada a esta gran visión del mundo”.
Parte de la fuerza de Devo era su componente visual y sus videos estaban impregnados de comentarios políticos. La alegre Beautiful World presentaba imágenes de violencia policial, el Ku Klux Klan y bombardeos, mientras Freedom of Choice advertía sobre los peligros de la conformidad.
El sencillo Whip It fue escrito después de leer el tomo de ciencia ficción posmoderno de 760 páginas de Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow. El video, que presentaba vaqueros bebiendo cerveza, juegos de armas peligrosos y asaltos, en realidad se burlaba del presidente Ronald Reagan y su marca de conservadurismo machista.
Los miembros de Devo, que también incluían al hermano de Mark, Bob, al hermano de Gerald, Bob, y a Alan Myers, actuaron en televisión y charlaron con presentadores de programas de entrevistas como David Letterman, pero su sátira nunca pareció abrirse paso.
Casale mencionó: “Nadie quería escucharnos hablar sobre la dualidad de la naturaleza humana y los peligros del pensamiento grupal y la atrofia de la capacidad de las personas para pensar lógicamente y críticamente. Era como, ‘Eso es un fastidio. Sólo cuéntanos sobre drogas y sexo’”.
Mothersbaugh comentó a Ap que “lo único que puedes esperar es que cree conciencia y elimine la complacencia, pero no parece haberlo hecho en el pasado.
“Siempre traté de ser optimista de que la de-evolución era algo que se iba a corregir y que nuestro mensaje no sería necesario en este punto, pero desafortunadamente es más real que nunca.”
Después de Devo, Casale dirigió videos musicales y comerciales, mientras Mothersbaugh compuso música para películas y programas de televisión como Pee-Wee’s Play house, The Life Aquatic with Steve Zissou, Rugrats y Hello Tomorrow!
Hay señales de optimismo cuando los miembros de Devo tocan en vivo en estos días. Mothersbaugh dice que ve a muchos jóvenes que han usado sus teléfonos inteligentes para eludir a los guardianes de los medios.
“Vemos a muchas personas que se parecen a nosotros, con cabello gris en la audiencia. Pero también hay muchos niños, lo cual es un poco sorprendente para mí, pero creo que es sólo porque tienen esta cosa en la mano que a veces usan a su favor.”
Devo se prepara para salir de viaje más tarde este año en una gira conjunta con los B-52’s. La gira Cosmic De-Evolution comenzará el 24 de septiembre en Toronto y concluirá el 2 de noviembre en Houston.
Puedes pensar en Devo como Nueva Ola, electrónica temprana o synth-pop, pero ellos se ven a sí mismos de manera diferente: Casale dice: “Éramos verdaderos punks, lo que significa que cuestionábamos la autoridad ilegítima y nos manteníamos en nuestro propio camino y hacíamos lo nuestro, permaneciendo fieles a nuestra visión. Eso es punk”.