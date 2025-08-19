Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 16

La producción de la industria manufacturera en México tuvo su tercer incremento consecutivo en junio y aceleró su avance en términos anuales, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que en el comparativo mensual la producción manufacturera avanzó 1.6 por ciento –esto, en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos–, mientras a tasa anual el incremento fue de 2.3. No obstante, se observa una menor fuerza de trabajo en este sector.

Respecto a mayo, el personal ocupado en la industria manufacturera –que representa cerca de una quinta parte de la economía mexicana– se redujo 0.2 por ciento y a tasa anual cedió 2, añadió el Inegi. Asimismo, las horas de trabajo para la fuerza trabajo de este sector no se movieron respecto a mayo, pero sí cayeron 2 puntos por- centuales al comparar con junio del año pasado.

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera también evidenció que las remuneraciones promedio que se pagan en el sector manufacturero crecieron 0.7 por ciento a tasa mensual y 3.8 anual.