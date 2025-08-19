Martes 19 de agosto de 2025, p. a31
Denver. El dominicano Warming Bernabel conectó un sencillo ganador en la novena entrada y los Rockies de Colorado rompieron una racha de 10 derrotas ante los Dodgers, que cayeron 4-3.
Ezequiel Tovar inició una remontada con un doblete que Teoscar Hernández, en plena carga, no pudo controlar. Bernabel siguió con un cutter de Justin Wrobleski (4-5) al centro para traer a Tovar al plato. El venezolano empató el juego en el séptimo con un jonrón solitario.
Los Rockies extendieron su racha de victorias a cuatro juegos. Con un récord de 36-89, Colorado necesita ganar seis de sus últimos 37 juegos para evitar el récord moderno de 121 derrotas de los Medias Blancas de Chicago de 2024.
Victor Vodnik (4-3) lanzó una novena entrada perfecta, incluyendo un ponche a Dalton Rushing con Shohei Ohtani en reserva.
El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, cedió ventajas en dos ocasiones y permitió tres carreras en siete entradas, además de que ponchó a seis.
En tanto, Paul Skenes mantuvo al equipo líder de la Liga Americana bajo control relativo durante seis episodios, y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon errores de los Azulejos de Toronto para conseguir con el triunfo por 5-2.
Evan Sisk (1-1) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con una séptima entrada sin carreras.
A su vez, Alec Burleson se fue de 4-3, incluyendo el sencillo que puso a su equipo por delante en la séptima entrada. Los Cardenales de San Luis terminaron con su racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse 8-3 a los Marlins de Miami.
El relevista mexicano Valente Bellozo, lanzó una entrada completa sin permitir carreras y ponchó a dos, pero eso no evitó el revés de la novena de Florida.
Por su parte, Jack Flaherty recetó nueve chocolates en siete entradas sin aceptar carreras para que los Tigres de Detroit blanquearan 10-0 a los Astros de Houston.