Martes 19 de agosto de 2025, p. a31

Denver. El dominicano Warming Bernabel conectó un sencillo ganador en la novena entrada y los Rockies de Colorado rompieron una racha de 10 derrotas ante los Dodgers, que cayeron 4-3.

Ezequiel Tovar inició una remontada con un doblete que Teoscar Hernández, en plena carga, no pudo controlar. Bernabel siguió con un cutter de Justin Wrobleski (4-5) al centro para traer a Tovar al plato. El venezolano empató el juego en el séptimo con un jonrón solitario.

Los Rockies extendieron su racha de victorias a cuatro juegos. Con un récord de 36-89, Colorado necesita ganar seis de sus últimos 37 juegos para evitar el récord moderno de 121 derrotas de los Medias Blancas de Chicago de 2024.

Victor Vodnik (4-3) lanzó una novena entrada perfecta, incluyendo un ponche a Dalton Rushing con Shohei Ohtani en reserva.

El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, cedió ventajas en dos ocasiones y permitió tres carreras en siete entradas, además de que ponchó a seis.