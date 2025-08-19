De la redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. a12

Cruz Azul y Necaxa empataron en un partido con marcador abultado de 3-3 en la séptima fecha de la Liga MX Femenil. Un duelo persecutorio en el que las celestes abrieron la cuenta pero las Centellas respondieron casi de inmediato con una lógica de gol y respuesta que no se detuvo hasta el minuto 90.

En siete fechas, La Máquina femenil suma ocho puntos que las tiene en el decimoprimer peldaño de la tabla general, producto de dos victorias, con igual número de empates y tres derrotas.

También empataron León y Querétaro por 2-2, un resultado con el que las Esmeraldas desplazaron a las celestes del top 10, pues lograron meterse al décimo lugar del torneo. El conjunto guanajuatense acumula dos triunfos, tres igualadas y dos derrotas.

Por su parte, Mazatlán y Puebla ofrecieron también otro empate, aunque con anotaciones escasas, tras el 1-1 del duelo disputado en el Encanto, en el puerto sinaloense. Ambas escuadras están instaladas en el sótano de la tabla, pues hasta este momento del campeonato apenas han ganado un juego.