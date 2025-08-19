Lizbeth Ovalle, de Tigres, está cerca de arribar al balompié estadunidense
Martes 19 de agosto de 2025, p. a12
Cruz Azul y Necaxa empataron en un partido con marcador abultado de 3-3 en la séptima fecha de la Liga MX Femenil. Un duelo persecutorio en el que las celestes abrieron la cuenta pero las Centellas respondieron casi de inmediato con una lógica de gol y respuesta que no se detuvo hasta el minuto 90.
En siete fechas, La Máquina femenil suma ocho puntos que las tiene en el decimoprimer peldaño de la tabla general, producto de dos victorias, con igual número de empates y tres derrotas.
También empataron León y Querétaro por 2-2, un resultado con el que las Esmeraldas desplazaron a las celestes del top 10, pues lograron meterse al décimo lugar del torneo. El conjunto guanajuatense acumula dos triunfos, tres igualadas y dos derrotas.
Por su parte, Mazatlán y Puebla ofrecieron también otro empate, aunque con anotaciones escasas, tras el 1-1 del duelo disputado en el Encanto, en el puerto sinaloense. Ambas escuadras están instaladas en el sótano de la tabla, pues hasta este momento del campeonato apenas han ganado un juego.
Mientras tanto, Lizbeth Ovalle apunta a dejar el futbol mexicano, luego que un medio especializado adelantó que la mexicana está a punto de arribar al balompié estadunidense con el Orlando Pride.
Según el reporte la operación está cercana a los 2 millones de dólares, en una puja en la que también había otro equipo de aquel país y el Barcelona.
La jugadora se va de Tigres con la marca de ocho años en las filas, 136 goles y nueve títulos en el futbol femenil mexicano.
Ovalle deja como recuerdo un doblete en julio en la goleada 4-0 ante Necaxa, con una magnífica carrera que busca ahora aprovechar el crecimiento de la liga de Estados Unidos.
Antes de marcharse, Ovalle jugará en el All Star Game ante el Barcelona femenil en un partido que servirá de despedida en el Volcán.