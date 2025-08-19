▲ El italiano (a la izquierda) tuvo que retirarse en el primer set debido a una enfermedad. Foto @CincyTenis

Ap

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. a11

Cincinnati. Carlos Alcaraz se adjudicó el título del Abierto de Cincinnati en poco más de 20 minutos después de que el número uno del mundo, Jannik Sinner, se vio obligado a retirarse debido a una enfermedad durante el primer juego.

Sinner, que se enfrentaba a Alcaraz en una final por cuarta vez este año y por primera vez desde su consagración en Wimbledon, quedó atrás 5-0 en el primer set y con nueve errores no forzados. Se le vio con una bolsa de hielo en la cabeza durante un descanso y se retiró después de jugar apenas 22 minutos.

“No es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos”, declaró Alcaraz en la ceremonia de premiación. “Lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien”.

El italiano, que cumplió 24 años el sábado, venía inmerso en una racha de 12 victorias consecutivas y había ganado 26 partidos seguidos en canchas duras.

Sinner intentaba convertirse en el primer jugador en ganar títulos consecutivos del Abierto de Cincinnati masculino desde Roger Federer en 2014 y 2015.

“Lo siento muchísimo por decepcionarles”, dijo Sinner dirigiéndose al público en su discurso. “Desde ayer (domingo) no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero empeoré. Intenté hacer algo de partido, pero no pude”.

“A veces las cosas son así y hay que aceptarlas”, agregó. Alcaraz, el segundo del ranking mundial, quien quedó con ventaja 9-5 en el duelo directo con el italiano. También alcanzó su octavo título en un torneo Masters 1000 en su carrera y un total de 22 en la gira.