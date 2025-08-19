Martes 19 de agosto de 2025, p. a11
Ante los triunfos de deportistas mexicanos en diversas competiciones internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus felicitaciones y destacó los alcances de los atletas nacionales.
“Muchas felicidades a todos los jóvenes”, dijo en la mañanera de ayer.
Destacó que el equipo femenil de tochito ganó a Estados Unidos para ser bicampeonas del orbe, y a los rarámuris que triunfaron en atletismo en Canadá.
La Presidenta apuntó que una delegación mexicana participó en diversas competencias en China haciendo buen papel.