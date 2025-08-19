Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. a11

Ante los triunfos de deportistas mexicanos en diversas competiciones internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus felicitaciones y destacó los alcances de los atletas nacionales.

“Muchas felicidades a todos los jóvenes”, dijo en la mañanera de ayer.