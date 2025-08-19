Deportes
Sheinbaum destaca los triunfos
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. a11

Ante los triunfos de deportistas mexicanos en diversas competiciones internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus felicitaciones y destacó los alcances de los atletas nacionales.

“Muchas felicidades a todos los jóvenes”, dijo en la mañanera de ayer.

Destacó que el equipo femenil de tochito ganó a Estados Unidos para ser bicampeonas del orbe, y a los rarámuris que triunfaron en atletismo en Canadá.

La Presidenta apuntó que una delegación mexicana participó en diversas competencias en China haciendo buen papel.

