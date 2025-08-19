De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. a11

La delegación mexicana cosechó ayer nueve preseas en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, y se mantiene en el cuarto sitio del medallero con 76 metales.

Ximena Serrano conquistó la presea dorada en la prueba de 20 mil metros de marcha al registrar un tiempo de 1:31:40.01, récord de la justa continental, y aseguró su plaza a los Panamericanos de Lima 2027, mientras su compatriota Valeria Flores se llevó la de plata.

“Sentí la prueba muy bien, el clima fue caluroso, pero me gustó porque por momentos estuvo nublado. Fue una carrera donde aplicamos una buena estrategia junto a mi compañera de equipo, Valeria; venía con la mentalidad de que se podría lograr. A la hora de estar en la pista uno ve cómo se siente y analiza la forma en que se va desarrollando la competencia para lograr el objetivo principal que era clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima. Me siento fuerte, feliz, esta prueba de 20 mil metros es muy intensa, pero me gusta la distancia” declaró Serrano al finalizar la contienda.

Por años, México se caracterizó en múltiples ciclos olímpicos por formar a los mejores andarines del mundo, quienes brindaron grandes resultados en cada justa veraniega. Entre sus máximos exponentes se encuentran José Pedraza, plata en México 1968; Daniel Bautista, oro en Montreal 1976; Raúl González, oro y plata en Los Ángeles 1984, y Ernesto Canto, oro en la cita angelina.

Sin embargo, la última presea olímpica que se consiguió en esta disciplina fue en Río 2016, donde María Guadalupe González conquistó la plata. De las 11 medallas que México tiene en el atletismo en una justa veraniega, 10 son en marcha.

“Fue una competencia pesada porque fueron 50 vueltas, tratamos de no desesperarnos y se dieron los resultados como se esperaban. Es el trabajo que llevamos durante la temporada y este era el principal objetivo, el cual me da mucha confianza para seguir preparándome cada día. Mis compañeras son una inspiración, es un equipo que tiene mucho para dar”, comentó Flores.