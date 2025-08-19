Mía y Lía Cueva obtuvieron plata y bronce en trampolín de un metro
Martes 19 de agosto de 2025, p. a11
La delegación mexicana cosechó ayer nueve preseas en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, y se mantiene en el cuarto sitio del medallero con 76 metales.
Ximena Serrano conquistó la presea dorada en la prueba de 20 mil metros de marcha al registrar un tiempo de 1:31:40.01, récord de la justa continental, y aseguró su plaza a los Panamericanos de Lima 2027, mientras su compatriota Valeria Flores se llevó la de plata.
“Sentí la prueba muy bien, el clima fue caluroso, pero me gustó porque por momentos estuvo nublado. Fue una carrera donde aplicamos una buena estrategia junto a mi compañera de equipo, Valeria; venía con la mentalidad de que se podría lograr. A la hora de estar en la pista uno ve cómo se siente y analiza la forma en que se va desarrollando la competencia para lograr el objetivo principal que era clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima. Me siento fuerte, feliz, esta prueba de 20 mil metros es muy intensa, pero me gusta la distancia” declaró Serrano al finalizar la contienda.
Por años, México se caracterizó en múltiples ciclos olímpicos por formar a los mejores andarines del mundo, quienes brindaron grandes resultados en cada justa veraniega. Entre sus máximos exponentes se encuentran José Pedraza, plata en México 1968; Daniel Bautista, oro en Montreal 1976; Raúl González, oro y plata en Los Ángeles 1984, y Ernesto Canto, oro en la cita angelina.
Sin embargo, la última presea olímpica que se consiguió en esta disciplina fue en Río 2016, donde María Guadalupe González conquistó la plata. De las 11 medallas que México tiene en el atletismo en una justa veraniega, 10 son en marcha.
“Fue una competencia pesada porque fueron 50 vueltas, tratamos de no desesperarnos y se dieron los resultados como se esperaban. Es el trabajo que llevamos durante la temporada y este era el principal objetivo, el cual me da mucha confianza para seguir preparándome cada día. Mis compañeras son una inspiración, es un equipo que tiene mucho para dar”, comentó Flores.
Las preseas de las andarinas no fueron las únicas que el atletismo entregó ayer para México. Mariel Salazar obtuvo medalla de plata en los 10 mil metros, mientras Luz Rocha se quedó con el bronce en esa misma prueba. Además, los gemelos Iker e Ian Sánchez sumaron otra argenta y un bronce, respectivamente, en los 5 mil metros.
“Quiero compartir este momento tan especial con todo el país, dimos nuestro mejor esfuerzo. Fue una buena carrera, una gran ejecución que nos permitió conseguir una plata y un bronce. En todo momento se respira mayor tranquilidad, tener un referente siempre es bueno, es más fácil ejecutar el plan si ves a tu hermano que está empujando, también tú vas atrás o adelante; nos ayudamos el uno a otro, la diferencia fue mínima en la prueba, somos personas con el mismo talento y la misma intención”, declaró Iker.
En clavados, Kenny Zamudio se colgó el oro en plataforma de 10 metros, donde superó al canadiense Benjamin Tessier y al cubano Carlos Ramos, quienes lo acompañaron en el podio en el segundo y tercer sitio, respectivamente.
La presea de Zamudio es el tercer metal dorado que México conquista en clavados, tras los conseguidos por David Vázquez y Jesús Agúndez en sincronizado trampolín de tres metros, y por Mía y Lía Cueva en la misma prueba. Las gemelas sumaron ayer una plata y un bronce, respectivamente, desde el trampolín de un metro.
México sigue en el cuarto sitio del medallero con 76 preseas (18 oros, 29 platas y el mismo número de bronces), debajo del líder Brasil, Colombia y Estados Unidos.