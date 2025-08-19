▲ La exposición en las rejas del Centro de la Imagen se divide en retratos, entornos, festividades, alimentos y obras incluidas en series fotográficas. Foto Imágenes cortesía del Centro de la Imagen

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 4

En el contexto del Año de la Mujer Indígena, el Centro de la Imagen presenta Fotógrafas, identidades, comunidades, una muestra que reúne el trabajo de ocho mexicanas que analizan la fotografía desde sus propios territorios, afectos y experiencias.

La exposición, que se encuentra en las rejas perimetrales del Centro de la Imagen, invita a reflexionar sobre la importancia de las identidades culturales en México y a descubrir la riqueza y diversidad de las comunidades que representan.

La exhibición incluye obras de Citlali Fabián, Cristina Ochoa Ochoa, Koral Carballo, Lucy Mercado, Luvia Lazo, Luz Soto Bravo, Säsäknichim Martínez y Sáshenzka HE, quienes abordan temas como la memoria, la pertenencia, las migraciones, los vínculos comunitarios y las autonomías desde una mirada situada y colaborativa. Por medio de retratos, archivos, festividades y experimentación visual, las autoras plantean preguntas sobre el consentimiento, el conocimiento colectivo y la relación con el entorno.

En la apertura de la muestra, la curadora Eugenia Macías destacó la importancia de mostrar la mirada desde adentro de las comunidades, ya que muchas de estas historias y prácticas visuales no han sido reconocidas de manera amplia. “Lo que me interesaba era que las piezas mostraran esta mirada desde adentro, ya que muchas de estas comunidades tienen historias y prácticas visuales que no han sido reconocidas de manera amplia”, indicó.

La exposición se organiza en diferentes ejes temáticos, como retratos, entornos, festividades, alimentación y obras incluidas en series fotográficas. Cada sección refleja las realidades y las dinámicas de los pueblos que las artistas representan, que pertenecen a los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

Para la directora del Centro de la Imagen, Livier Jara García, era importante que la exposición no se presentara en las salas tradicionales del recinto, sino en las rejas, a fin de que las imágenes conectaran con la gente que transita por el Centro Histórico e integrar las miradas de las creadoras con las voces de las comunidades.