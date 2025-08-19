Fotógrafas mexicanas plasman la memoria, la pertenencia y la autonomía
En el contexto del Año de la Mujer Indígena, el Centro de la Imagen presenta Fotógrafas, identidades, comunidades, una muestra que reúne el trabajo de ocho mexicanas que analizan la fotografía desde sus propios territorios, afectos y experiencias.
La exposición, que se encuentra en las rejas perimetrales del Centro de la Imagen, invita a reflexionar sobre la importancia de las identidades culturales en México y a descubrir la riqueza y diversidad de las comunidades que representan.
La exhibición incluye obras de Citlali Fabián, Cristina Ochoa Ochoa, Koral Carballo, Lucy Mercado, Luvia Lazo, Luz Soto Bravo, Säsäknichim Martínez y Sáshenzka HE, quienes abordan temas como la memoria, la pertenencia, las migraciones, los vínculos comunitarios y las autonomías desde una mirada situada y colaborativa. Por medio de retratos, archivos, festividades y experimentación visual, las autoras plantean preguntas sobre el consentimiento, el conocimiento colectivo y la relación con el entorno.
En la apertura de la muestra, la curadora Eugenia Macías destacó la importancia de mostrar la mirada desde adentro de las comunidades, ya que muchas de estas historias y prácticas visuales no han sido reconocidas de manera amplia. “Lo que me interesaba era que las piezas mostraran esta mirada desde adentro, ya que muchas de estas comunidades tienen historias y prácticas visuales que no han sido reconocidas de manera amplia”, indicó.
La exposición se organiza en diferentes ejes temáticos, como retratos, entornos, festividades, alimentación y obras incluidas en series fotográficas. Cada sección refleja las realidades y las dinámicas de los pueblos que las artistas representan, que pertenecen a los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Veracruz.
Para la directora del Centro de la Imagen, Livier Jara García, era importante que la exposición no se presentara en las salas tradicionales del recinto, sino en las rejas, a fin de que las imágenes conectaran con la gente que transita por el Centro Histórico e integrar las miradas de las creadoras con las voces de las comunidades.
Fotógrafas, identidades, comunidades permite conocer cómo las tradiciones se relacionan con el presente y los cambios que enfrentan las mujeres. La fotógrafa Citlali Fabián utiliza en su obra el collage, un recurso que mezcla fotos de archivo con imágenes recientes para mostrar cómo el paso del tiempo afecta tanto a las personas como a los lugares.
La curadora consideró que “es una forma de traer el pasado al presente, un homenaje a las personas que ya no están, pero que siguen presentes en la memoria colectiva de la comunidad”.
Expresiones al aire libre
Sobre su propuesta fotográfica, Cristina Ochoa comentó que su trabajo se inserta en espacios públicos porque en su comunidad las festividades y las expresiones artísticas siempre se realizan al aire libre, en contacto con la gente.
“Regresé a mi comunidad después de 15 años de ausencia y la fotografía se convirtió en mi forma de volver a vincularme, no sólo a través de la imagen, sino también por medio de la intervención artística con las nuevas generaciones”, indicó Ochoa
La exposición Fotógrafas, identidades, comunidades es una plataforma para que las comunidades, sus tradiciones y su arte sean vistos y reconocidos. Invita al público a reflexionar sobre los roles de las mujeres en las comunidades locales, a fomentar un diálogo sobre cómo las diferentes culturas dentro de México tienen perspectivas únicas que no pueden ser reducidas a una sola categoría de “indígena”, y a impulsar la reflexión acerca de cómo las tradiciones y las culturas tradicionales se relacionan con el presente y con los cambios que enfrentan las mujeres en ese contexto.
La muestra permanecerá hasta finales de este año en las rejas perimetrales del Centro de la Imagen (Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico, Ciudad de México). En paralelo a la exposición se realizarán talleres y eventos especiales.