Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 3

Una pieza desconocida del pintor marino más célebre del Siglo de Oro neerlandés, Willem van de Velde el Joven (1633-1707), fue descubierta en Inglaterra luego de más de 300 años. Hasta ahora, los historiadores del arte sólo sospechaban la existencia de la pintura, hasta que un destacado experto en arte marino planteó la cuestión en 1990. La pintura data de alrededor de 1680-1685 y fue realizada durante la estancia de Van de Velde en Inglaterra. Se cree que permaneció en la colección privada de la misma familia inglesa desde finales del siglo XVIII. Este emocionante hallazgo supone una importante adición a la afamada obra de Van de Velde.

El historiador de arte marítimo al que se refirió fue Michael S. Robinson (1910-1999), quien se desempeñó como “Guardián de Imágenes” en el Museo Marítimo Nacional de Londres y fue un experto mundial en el arte de Willem van de Velde, tanto el mayor como el menor, quien sospechó la existencia de la pintura.

En 1990, Robinson identificó una obra holandesa más pequeña, perteneciente a una colección privada en Países Bajos, como posible parte de una composición mayor de van de Velde. El inusual formato vertical de la obra menor fue uno de los factores que llevaron a Robinson a esta conclusión, y en su catálogo de obras grabadas de los Van de Velde declaró: “existe la posibilidad de que la galeota (velero) esté excluida del conjunto”. Con motivo de la reciente presentación de la pintura en las subastas Woolley y Wallis, especialistas en arte que reconocieron las características de la obra contactaron al historiador de arte holandés y destacado experto en Van de Velde, el doctor Remmelt Daalder, aclaró: “La pintura completa muestra todas las características de la manera en que Willem van de Velde construía sus composiciones. Para empezar, está el horizonte bajo, habitual en las marinas de Van de Velde. Los elementos principales del cuadro, el grupo de buques de guerra a la izquierda y el barco fluvial a la derecha ocupan un lugar destacado.

“La sección central ofrece una vista casi vacía del horizonte. La lengua de tierra en primer plano, con varios hombres, también es un elemento típico de las tranquilas vistas costeras en las que Van de Velde destacó. Además de esta composición, este lienzo muestra una característica importante de este artista: la sutil forma en que el sol ilumina las velas, especialmente en el buque de guerra de la izquierda. Esa luz solar se filtra ligeramente por las nubes parciales en un cielo alto. Esto le da a la escena un acento veraniego adicional. Demuestra señas de identidad del estilo maduro de Van de Velde: el horizonte bajo, los barcos cuidadosamente agrupados, la luz estival filtrándose entre las nubes altas. Se trata de una versión completa y poco común de una escena que durante mucho tiempo se creyó sólo fragmentaria. En resumen, esta obra completa constituye una importante adición a la obra de Willem van de Velde el Joven, el pintor de marinas más importante e influyente del siglo XVII.”

Al comentar el descubrimiento, Ed Beer, especialista en pinturas de Woolley y Wallis, manifestó: “durante más de tres siglos esta obra maestra de Willem van de Velde el Joven ha permanecido oculta a la vista del público; su existencia sólo ha sido objeto de especulaciones entre los estudiosos. Verla finalmente en su forma completa es emocionante e históricamente significativo, ya que enriquece nuestra comprensión de uno de los más grandes pintores de marinas del Siglo de Oro neerlandés y ofrece una conexión excepcional y tangible con el mundo marítimo que marcó el siglo XVII. Es un privilegio volver a sacar a la luz una obra tan importante”. El óleo sobre lienzo (31.8 por 51.5 centímetros) se titula Men-o-war becalmed shore and dried their sails, with seafaring folk working on the beach (Carros de guerra encalmados en alta mar secando sus velas, con marineros trabajando en la playa) y está rubricado con la firma inglesa de la época de Van de Velde. Se ofrecerá en una subasta de Antiguos Maestros, Pintura Británica y Europea en Woolley y Wallis el 3 de septiembre de 2025, con un precio estimado de 8 mil a 12 mil libras esterlinas (de 200 mil a 300 mil pesos).