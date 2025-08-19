▲ El equipo es uno de los cinco seleccionados del concurso del Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Foto cortesía de Pumas in Kollision

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 6

Con un proyecto que propone el uso de dos materiales representativos de México –el palo azul, utilizado en la medicina tradicional, y un cristal de fluorita extraído de Peña de Bernal–, con los que se construirán dispositivos capaces de detectar partículas mediante luz conocidas como detectores de centelleo, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 6 Antonio Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtieron en uno de los cinco ganadores del concurso internacional Beamline for Schools (BL4S) 2025, organizado por el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).

La propuesta mexicana fue elegida junto con las de equipos provenientes de Bélgica, Canadá, Turquía y Estados Unidos. Los seleccionados tendrán la oportunidad de realizar su experimentos utilizando rayos aceleradores en las instalaciones del CERN, en Suiza, así como en la Universidad de Bonn, una de las más prestigiosas de Alemania, y en el Sincrotrón Alemán de Electrones (DESY), el mayor centro de investigación alemán de física de partículas, con sede en Hamburgo.

“Es reconfortante saber que se consideró nuestra propuesta y es una gran responsabilidad, pues el trabajo no termina aquí”, dijo Paola González Hernández, inegrante del equipo ganador: Pumas in Kollision.

A diferencia de los materiales comerciales que suelen usarse para elaborar detectores de centelleo, el equipo eligió trabajar con elementos naturales de arraigo en el país. El palo azul y la fluorita fueron preparados y conectados a sensores especiales de luz, llamados fotomultiplicadores de silicio, para medir su capacidad de reacción ante una fuente radiactiva. Los resultados fueron similares a aquellos con materiales utilizados en laboratorios.