Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Emisión de placas y licencias para bicis y escúteres eléctricos empezará en diciembre
Foto
▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que en septiembre se pondrá en marcha una campaña de concientización para que la población sepa qué puede hacer y qué no.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de agosto de 2025, p. 29

En diciembre comenzará el proceso de emplacamiento y emisión de licencias de conducir para bicimotos y escúteres eléctricos, como parte de la regulación de estos vehículos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que tras las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, aprobadas por el Congreso capitalino, se requiere hacer las gestiones necesarias con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal para establecer la homoclave y generar el número de placa.

“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales, y en tres estamos pensando, digamos que lo más pronto posible, a principios de diciembre o una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario”.

Indicó que en septiembre se iniciará una campaña de concientización para que la población sepa qué es lo que puede hacer y qué no.

A su vez, el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, destacó que las reformas a la Ley de Movilidad, en la que se crea la categoría de vehículo motorizado eléctrico personal, permitirá regular estas unidades que en la actualidad circulan a alta velocidad sin un marco normativo claro.

Señaló que se podrán fijar criterios precisos sobre potencia, velocidad y peso de los vehículos, con el fin de proteger la seguridad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.

Informó que antes de la aprobación de esta iniciativa, la dependencia a su cargo había verificado más de 100 modelos distintos de escúteres y bicicletas eléctricas en colaboración con nueve empresas. Tras la reforma, se sumaron otras nueve interesadas en regular la producción y venta de sus unidades, lo que eleva a 18 participantes.

