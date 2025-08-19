▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que en septiembre se pondrá en marcha una campaña de concientización para que la población sepa qué puede hacer y qué no. Foto Cristina Rodríguez

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 29

En diciembre comenzará el proceso de emplacamiento y emisión de licencias de conducir para bicimotos y escúteres eléctricos, como parte de la regulación de estos vehículos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que tras las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, aprobadas por el Congreso capitalino, se requiere hacer las gestiones necesarias con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal para establecer la homoclave y generar el número de placa.

“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales, y en tres estamos pensando, digamos que lo más pronto posible, a principios de diciembre o una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario”.

Indicó que en septiembre se iniciará una campaña de concientización para que la población sepa qué es lo que puede hacer y qué no.