En diciembre comenzará el proceso de emplacamiento y emisión de licencias de conducir para bicimotos y escúteres eléctricos, como parte de la regulación de estos vehículos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que tras las modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, aprobadas por el Congreso capitalino, se requiere hacer las gestiones necesarias con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal para establecer la homoclave y generar el número de placa.
“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales, y en tres estamos pensando, digamos que lo más pronto posible, a principios de diciembre o una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario”.
Indicó que en septiembre se iniciará una campaña de concientización para que la población sepa qué es lo que puede hacer y qué no.
A su vez, el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, destacó que las reformas a la Ley de Movilidad, en la que se crea la categoría de vehículo motorizado eléctrico personal, permitirá regular estas unidades que en la actualidad circulan a alta velocidad sin un marco normativo claro.
Señaló que se podrán fijar criterios precisos sobre potencia, velocidad y peso de los vehículos, con el fin de proteger la seguridad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.
Informó que antes de la aprobación de esta iniciativa, la dependencia a su cargo había verificado más de 100 modelos distintos de escúteres y bicicletas eléctricas en colaboración con nueve empresas. Tras la reforma, se sumaron otras nueve interesadas en regular la producción y venta de sus unidades, lo que eleva a 18 participantes.